La primera ministra britànica Theresa May a fet una compareixença al Parlament britànic per explicar les últimes novetats en relació a l'atac de Londres d'aquest dimecres a la tarda . May, que ha reconegut a Westminster que l'autor de l'atac és un britànic conegut per la policia, ha detallat que el servei d'intel·ligència britànic, l'MI5, "va investigar fa uns anys l'agressor, nascut al Regne Unit, en relació amb el terrorisme extremista, però com una figura perifèrica".May també ha confirmat que els serveis d'intel·ligència consideren que l'agressor va actuar en solitari i "no hi ha evidències que indiquin que puguin haver-hi nous atacs imminents". La primera ministra ha subratllat que s'han fet vuit detencions i que el país es troba sota un nivell d'aleta sever.A la Cambra dels Comuns, May ha recordat que entre els 40 ferits hi ha dotze britànics, tres francesos, dos romanesos, quatre sud-coreans, dos grecs i una persona d'Alemanya, Polònia, Irlanda, Xina, Itàlia i els Estats Units.La primera ministra britànica ha volgut enviar un missatge d'unitat i fortalesa. "No tenim por, la democràcia i els seus valors sempre persistiran", ha afirmat. La primera ministra també ha ressaltat "l'excepcional valentia dels serveis policials i d'emergència".Per tal de combatre el terrorisme, May ha insistit en què "la resposta no rau en les paraules dels polítics, sinó en les accions quotidianes de la gent comú, que segueixen fent la seva vida i això nega als nostres enemics la seva victòria".El líder del partit laborista, Jeremy Corbyn, ha manifestat que "el que va passar ahir va ser una terrible atrocitat. "Hem de romandre units en les nostres comunitats i no permetre que la por o les veus de l'odi ens divideixin o acovardeixin", ha afegit Corbyn.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)