Un col·legi electoral, durant les últimes eleccions. Foto: Pere Fontanals

Segons el full de ruta del Govern, no s'haurien de celebrar eleccions al Parlament fins d'aquí a un any , quan haurien de tenir lloc les constituents de la nova República catalana, en cas que el sí s'imposi en el referèndum del setembre. Malgrat tot, el departament de Governació ja ha obert una licitació per segellar un "acord marc de subministrament de material electoral amb motiu de la celebració d'eleccions al Parlament de Catalunya", el procés per al qual es va obrir dimecres mateix, just mentre la cambra catalana validava els pressupostos que han de conduir precisament al referèndum Segons els plecs fets públics per la Generalitat en els portals de contractació català, espanyol i de la Unió Europea, el departament que lidera la consellera Meritxell Borràs busca qui elabori els sobres electorals, les paperetes, els manuals d'instruccions per als membres de les meses electorals i els impresos electorals, tot plegat dividit en quatre lots. El cost màxim de tots els materials seria de 775.714,26 euros i els interessats poden presentar ofertes fins al 5 de maig.Tal com ha avançat La Vanguardia , els plecs deixen clar que es tracta de material per a unes eleccions al Parlament, en cap cas per a un referèndum o una consulta. A banda, no entra en la licitació l'elaboració d'urnes o altra material que, quan calgui fer el referèndum, la Generalitat necessitarà però que, en cas d'unes eleccions, seria cedit per l'administració estatal. Així mateix, no s'hi detalla la quantitat ni els terminis en els quals caldria lliurar el material, ja que això es detallaria en la concreció de la petició als adjudicataris de l'acord marc, malgrat que es deixa com a referència la gestió que es va fer de les eleccions del 2015, les quals es van desencallar a mitjans de juliol amb la configuració de Junts pel Sí i es van celebrar el setembre.En aquest sentit, els plecs no presenten elements que evidenciïn que, en realitat, el que es pretén és aconseguir material per a un referèndum. Malgrat tot, sí que hi ha algun element curiós, com el fet que la data en què consta que han estat elaborats el plecs és el 7 de febrer, just el dia en què C's i PSC van anunciar que portarien els pressupostos al Consell de Garanties Estatutàries i, amb això, van allargar el seu procés d'aprovació. Fins aquest dimecres, però, no s'ha fet el pas següent de publicar la licitació, la qual deixa oberta els detalls de com haurà de ser el material electoral, fins que aquest no s'encarregui definitivament.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)