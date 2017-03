Una y mil veces. Las que hagan falta. Este #bulo sigue circulando cada vez que hay un ataque... y hoy está con fuerza ➡ Es FALSO#STOPBulos pic.twitter.com/BgNxxPqDsX — Policía Nacional (@policia) 22 de març de 2017

TEXT QUE CIRCULA PER WHATSAPP Acaban de poner a CNP (Cuerpo Nacional de Policia) en Alerta 5, atentado inminente. Así que durante unos días evitar el transporte público y lugares de interés importante.Me lo acaba de enviar a un grupo que tenemos un amigo que esta en el cuerpo nacional de policia en los geos!!!!!



Han anulado vacaciones y han ido a Madrid 5 grupos mas de UIP (Unidad de Intervencion Policial), y hay un equipo del Geo en el aeropuerto y si hay que hacer carretera siempre alerta..



la renfe esta llena de Policias Nacionales

Confirmado

No se si os habeis enterado pero por las comisarias esta todo revolucionado, alarma inminente de atentado en *BCN, Madrid, Alicante y Valencia cerca de la estacion del Norte*.

Algo pasa o estan esperando que pase.

Tener cuidado

Por favor pasarlo a las familias.

*Que eviten cines, discotecas, etc*

Cada cop que hi ha un atemptat terrorista proper es produeix una reacció espontània a WhatsApp. De sobte, comencen a circular missatges alertant que corren rumors que es podria estar preparant un atac en alguna ciutat de l'Estat, com Barcelona, València, Alacant o Madrid. I per il·lustrar-ho s'assegura que s'ha detectat un increment de policia a tal lloc o que un conegut molt ben relacionat ha informat del risc imminent.Ahir, després de l'atac a Londres que va causar la mort de quatre persones, no va ser una excepció. La Policia Nacional espanyola va reaccionar amb rapidesa i a la nit ja va enviar un tuit amb la imatge d'un missatge de WhatsApp on titulava “Stop bulos”. El text deia el següent: “Una y mil veces. Las que hagan falta. Este bulo sigue circulando cada vez que hay un ataque... y hoy está con fuerza ➡ Es FALSO#STOPBulos”

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)