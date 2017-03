Vicenç Navarro, a l'esquerra, en una reunió de l'executiva estatal de Podem. Foto: Flickr Podemos

Després que Podem guardés els resultats de la consulta interna en un calaix - només hi van participar un 7,5% dels inscrits - i que Pablo Iglesias intercedís per fer possible que la formació que lidera s'integrés al nou partit dels "comuns" , la confluència enllesteix la preparació de l'assemblea fundacional del 8 d'abril. Xavier Domènech presentarà aquest dissabte la seva llista per integrar l'executiva del nou subjecte polític. Tal com han confirmat diverses fonts a, Domènech inclourà l'economista Vicenç Navarro en el seu equip. Navarro, que va exercir d'assessor d'Iglesias en la confecció del programa econòmic de Podem, conformarà candidatura al costat de noms vinculats a les diverses forces confluents i de figures independents. Domènech no ha inclòs cap dirigent de l'actual executiva de la formació lila en la seva llista després del pols plantejat per Albano Dante Fachin.La presentació de la llista liderada pel cap de files d'En Comú Podem s'endarrerirà probablement fins dissabte -inicialment estava prevista per aquest divendres- amb la intenció que els partits que integren la confluència -Barcelona en Comú, ICV, EUiA, Podem i Equo- validin la proposta, tot i que en el cas d'EUiA ho farà dilluns. Cada formació suggereix quatre noms en una llista de 25 persones, elaborada per l'equip de Domènech, que es postularà per assumir el càrrec de coordinador general. En el seu equip hi seran membres del grup promotor del nou partit, com la regidora de Castellar del Vallès Elisenda Alemany o la politòloga i doctora en Història Contemporània Paola Lo Cascio. També podrien integrar la llista el doctor en Ciències Ambientals Marc Parés o el politòleg i doctor en Psicologia Social Marc Grau. "No hi haurà grans sorpreses", detallen a l'entorn de Domènech.La figura més coneguda és la de Navarro, que ha participat activament en el debat assembleari del procés de debat "Un país en comú", en les discussions sectorials d'economia i treball. L'economista també ha jugat en els darrers dies un paper rellevant per "fer recapacitar" Podem Catalunya en el pols amb els "comuns", segons apunten fonts implicades en la negociació de la confluència. "Hem parlat amb ell", es limiten a comentar les mateixes fonts sobre la inclusió de Navarro en la llista de Domènech. No hi seran segur dirigents crítics amb l'actual direcció de Podem Catalunya.La candidatura més madura per confeccionar l'executiva és la que encapçala el portaveu d'En Comú al Congrés. Els actors de la confluència desconeixien aquest mateix dijous si finalment hi haurà una segona llista liderada o apadrinada pel secretari general de Podem Catalunya, Albano Dante Fachin. La decisió, de fet, es prendrà dissabte al consell ciutadà autonòmic. Els dirigents crítics ja s'han desmarcat de qualsevol moviment.El líder de la formació lila, protagonista de la negociació , no s'ha pronunciat sobre l'estratègia del partit d'ençà que va arribar a un acord amb els "comuns", posterior a la intervenció d'Iglesias. El "no" a la confluència formulat per les bases en una consulta amb una participació testimonial va tenir una vigència de només 24 hores. En cas de proposar una llista, Podem va assegurar que la confeccionaria a través d'un procés deliberatiu més enllà de la direcció. El fet és, però, que el temps s'esgota. No hi hauria possibilitat d'obrir primàries.El calendari per presentar les candidatures -inclou la llista per confegir l'executiva (de 32 membres) i també per designar el consell nacional, un òrgan més ampli (de 120 persones)- finalitzarà aquest diumenge. Dilluns es farà la proclamació de les propostes, sotmeses a un breu període d'al·legacions, i l'1 d'abril començaran les votacions de la militància. Es faran en format telemàtic fins al dia 8, data de l'assemblea fundacional, on també es podrà votar de forma presencial. En les candidatures hi podran concórrer també dirigents dels partits que s'integraran en les noves sigles, en cara que ostentin un càrrec públic. No estan previstes incompatibilitats.

