La casualitat ha fet que unes hores abans de l'atemptat a Westminster, en un acte polític a Ankara, el president turc Recep Tayyip Erdogan, advertís a la UE que si els països europeus no canvien la seva actitud envers Turquia, cap europeu "podrà donar un pas segur pel carrer". Després de l'atemptat a Westminster, Erdogan va condemnar l'atac amb paraules enèrgiques.Les declaracions d'Erdogan fetes davant de periodistes turcs, van ser molt dures i van sorprendre als cercles diplomàtics. Les relacions entre Ankara i la UE estan en un dels seus pitjors moments, després que les autoritats alemanyes i holandeses hagin prohibit a membres del govern d'Erdogan de dur a terme actes de propaganda electoral entre la comunitat turca a l'exterior. El 16 d'abril està convocat a Turquia un referèndum per aprovar una reforma constitucional que pretén atorgar més poders executius al president. Erdogan ha reaccionat molt irat a la decisió de no permetre actes electorals a Alemanya i Holanda. Ahir, adreçant-se a l'opinió pública europea, va assegurar que "Turquia no és un país que es pugui sacsejar, no es pot jugar amb el seu honor, als seus ministres no se'ls pot expulsar". El líder islamista va advertir: "El món segueix el que està passant. Si això continua així, demà cap europeu, cap occidental, podrà donar un pas segur pel carrer en cap lloc del món". El president turc va arribar a comparar fa uns dies el govern alemany amb el règim nazi per haver desautoritzat els actes electorals dels ministres turcs.Ahir mateix, en el seu discurs de presa de possessió com a nou president d'Alemanya, el socialdemòcrata Frank-Walter Steinmeier va dirigir-se al govern d'Erdogan per demanar-li gestos de distensió i que posi fi a les comparacions entre l'Alemanya actual i el nazisme, i demanar-li que alliberi al periodista turc-alemany Deniz Yücel, empresonat per Ankara acusat de ser un agent terrorista.

