Una imatge de la pel·lícula «Què se n'ha fet de Baby Jane?»

"Les grans enemistats no són causades per l'odi, són causades pel dolor". Rivalitat i desconsol es combinen sense desentonar en la nova partitura de Ryan Murphy: Feud , una sèrie que narra el joc brut rere les càmeres del Hollywood dels 60. Les víctimes, i també protagonistes, d'aquestes conspiracions són les actrius Joan Crawford i Bette Davis. L'escenari? El rodatge de la mítica pel·lícula que va "rellançar" les seves carreres, What Ever Happened to Baby Jane? (Què se n'ha fet de Baby Jane?), i que va fer pública la seva animadversió.Jessica Lange (Crawford) i Susan Sarandon (Davis) són les encarregades de donar vida a aquest duel dins i fora del plató. Tant l'una com l'altre encarnen amb destresa la força i la fragilitat de dues grans artistes que es neguen acceptar l'ocàs després d'haver estat durant anys estrelles indiscutibles de la indústria del cinema.La sèrie, però, no és el simple retrat de "dives" geloses tirant-se els plats pel cap. La sèrie és l'origen d'aquestes baralles: un context cruel que les converteix en titelles. Els fils els mouen Jack Warner (Stanley Tuucci), dirigent dels coneguts estudis de nom homònim, i Robert Aldrich (Alfred Molina), director del film. Un tàndem sense massa escrúpols i amb un objectiu comú: fer créixer l'interès al voltant de la pel·lícula per assegurar l'èxit a taquilla. A aquest duo cal sumar-li unes altres "mans" manipuladores: el masclisme imperant en l'època dels 60. Un masclisme que arracona Crawford i Davis per haver passat de la trentena i que els recorda constantment que les seves arrugues ja no venen igual que la pell impol·luta de Marilyn Monroe.Murphy aconsegueix presentar aquest còctel d'emocions i tripijocs de manera hipnòtica i amb alguns diàlegs memorables. Ara bé, Lange i Sarandon són les que posen la màgia. De fet, després d'haver vist el primer capítol se't fa difícil pensar en dues actrius diferents per interpretar els seus papers, sobretot el de Bette Davis.Feud, estrenada aquest 5 de març, es pot veure a la plataforma d'HBO. De moment ja hi ha confirmada una segona temporada basada en una altra relació "històrica", la del príncep Carles i Lady Di.

