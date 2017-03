Agents dels Mossos d’Esquadra de la comissaria de Girona van detenir el passat 20 de març a Girona un home, de 63 anys, veí de Girona, com a presumpte autor d’un delicte continuat d’estafa i falsedat documental. En concret, va estafar 124.850 euros a set persones al Gironès oferint grans guanys per invertir el seu capital.La investigació es va iniciar el passat 27 de febrer quan es va detenir a Girona un home per una possible compravenda de joies sostretes. El mateix dia es va dur a terme una inspecció al local de compravenda que regentava el detingut i, entre altres objectes, es va recollir diversa documentació.Gràcies a la documentació intervinguda es va constatar que l’home havia defraudat a la Seguretat Social i que havia comès un delicte de falsificació de document públic ja que es va verificar mitjançant el Ministeri de Treball i la Seguretat Social que l’home cobrava el subsidi de l’atur trobant-se en una situació laboral activa. Per aquests fets, els mossos el van tornar a detenir el dia 9 de març.Tanmateix els investigadors van comprovar que en la documentació decomissada hi havia una sèrie de còpies d’escriptures públiques on el responsable de l’establiment estava realitzant un activitat comercial fraudulenta.Els agents van esbrinar que l’estafador es guanyava la confiança de les víctimes fent-se valer de la seva amistat i de la fiança que donava al presentar-se com una persona solvent i experta en negocis, gerent d’un negoci de compravenda d’or. L’home proposava als seus coneguts que invertissin un capital en un depòsit financer i que a canvi els proporcionaria un guany del 5% mensual. Com a garantia de la seva liquiditat i emparança en la seva condició d’expert i marxant d’or, els feia lliurament d’uns lingots d’or que avalaven el negoci. En tot el procés de l’enganyifa, l’estafador feia incís a les víctimes que no podien fer cap gestió amb els lingots i que únicament els podien guardar com a garantia.A l’hora que les víctimes havien de cobrar els seus interessos l’home actuava de diferents maneres: pagava una o varies mensualitats per no aixecar sospites i captar més víctimes i després deixava de pagar amb excuses sobrevingudes o enganyava les víctimes amb una nova reinversió per obtenir més interessos.Al llarg de les transaccions amb les víctimes, l’estafador va intimidar i coaccionar les set persones amb amenaces amb una arma blanca o insinuava que tenia coneguts perillosos de les màfies italianes. Per aquest motiu, la gran majoria de les víctimes estaven atemorides.La investigació va concloure que l’home havia estafat 124.850 euros a les set víctimes i que els lingots d’or eren falsos.La policia el va tornar a detenir el passat 20 de març com a presumpte autor d’un delicte continuat d’estafa i falsedat documental.El detingut, amb antecedents, va passar el 22 de març a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Girona, el qual va decretar la seva llibertat amb càrrecs.

