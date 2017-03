Aysha Frade, una dona de 43 anys i orígens familiars al poble gallec de Batenzos, és una de les quatre víctimes mortals de l’atemptat terrorista d’aquest dimecres a Londres , segons ha confirmat l’ alcalde de la localitat al diari britànic The Guardian “Els rumors van començar ahir al vespre i tristament s’han confirmat”, ha explicat Ramón García Vázquez. L’atemptat ha deixat tres víctimes mortals més, un home d’uns 50 anys que també va morir a l’atropellament al pont de Westminster, l’agent de policia Keith Palmer, de 48 anys, que va morir apunyalat pel presumpte terrorista quan intentava entrar a Westminster, i el mateix atacant, a qui un altre agent va disparar.Segons ha explicat el responsable de la unitat antiterrorista de Scotland Yard, Mark Rowley, “s’han escorcollat sis domicilis i han detingut set persones ” a Birmingham, on el presumpte terrorista podria haver llogat el cotxe, a Londres i d’altres localitats. L’operació continua oberta i “s’està treballant a d’altres punts del país”, ha assegurat Rowley.Tot i que la identitat del presumpte terrorista encara no ha estat revelada, la policia creu que l'atacant “va actuar sol i incitat pel terrorisme internacional".

