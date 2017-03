Antonio Hernando, portaveu del PSOE al Congrés Foto: Europa Press

El PSOE recorrerà la setmana que ve al Tribunal Constitucional (TC) els pressupostos aprovats al Parlament per incloure una partida destinada a la celebració del referèndum. Així ho ha confirmat el portaveu socialista a la cambra baixa, Antonio Hernando, en una entrevista a la Cadena Cope recollida per Europa Press. Hernando ha recalcat que els pressuyostos són inconstitucionals i ha recalcat que així ho han determinat els propis lletrats del Parlament.El primer secretari dels socialistes catalans, Miquel Iceta, ja va avançar que es presentaria un recurs davant del TC. Hernando ha puntualitzat que es concretarà amb les firmes de 50 diputats al Congrés. El portaveu parlamentari del PSOE ha deixat clar que no concep que al Congrés pogués passar alguna cosa similar als fets ocorreguts aquest dimecres al Parlament: que un grup prengués decisions en contra d'un informe "claríssim" dels serveis jurídics de la cambra.Al seu parer, els partits independentistes actuen cometent "disbarats" quan opten per la via de la "desobediència" al Constitucional. "Aquest tobogan de la desobediència a alguns els semblarà molt divertit, però és una frivolitat davant l'estat de dret", ha avisat Hernando. De la mateixa manera, ha dit, que no s'imagina que el diputat del PDECat Francesc Homs, condemnat a 13 mesos d'inhabilitació per participar en l'organització de la consulta del 9-N , pugui no acatar la sentència del Tribunal Suprem i pretengui continuar com a diputat.

