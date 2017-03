El Regne Unit, i Europa en general, viu en un estat d'alerta constant per evitar un atac terrorista i a principis de març, el subcomissari de Scotland Yard, Mark Rowley, va advertir que Estat Islàmic prepara "atacs espectaculars" al país. Pere Franch, periodista i professor de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, ha explicat aque l'atac a Londres "posa en evidència la fragilitat i la inseguretat que tenim a Occident".Segons defensa Franch, "si es confirma que ha estat un atac gihadista, aquest tipus de terrorisme provoca la sensació d'inseguretat. És a dir, és tan fàcil agafar un cotxe i atropellar uns vianants que davant d'això poc es pot fer, és impossible controlar tothom". "El fet que el Regne Unit es trobi en la situació d'incertesa causada pel Brexit no té cap relació amb l'atac", segons Franch, ja que "els terroristes no fan distinció de si estàs a la Unió Europea o no. L'important és atacar les principals capitals europees, com hem vist a París, Brussel·les o Berlín".Per Franch, "el terror ha tornat a Londres després de molts anys, però la sensació que tinc és que els terroristes guanyen, encara que no hagin provocat moltes víctimes (l'últim balanç és de quatre morts: dos civils, un policia i l'agressor), perquè l'efecte de por que causa a la població hi és i aquest és l'objectiu del terrorisme". Tal com recorda el periodista, la definició de terrorisme és "sembrar el terror, que la gent tingui por de sortir, d'estar pel carrer, i sempre haver de vigilar".L'atac d'ahir va coincidir amb el primer aniversari dels atemptats a Brussel·les, el pitjor en la història del país, que van deixar 32 morts i més de 320 ferits. Per Franch, "han triat expressament l'aniversari dels atemptats de Brussel·les per atacar un altre centre neuràlgic d'Europa, el Parlament britànic". Una visió que comparteixen líders polítics europeus com el primer ministre holandès Mark Rutte, que va declarar que "el cor de la ciutat ha estat colpejat", mentre que el primer ministre de Gibraltar, Fabián Picardo, va definir el Parlament britànic com "la mare de la democràcia".El presumpte atac terrorista ocorregut ahir a Londres va ser la primera vegada que la capital britànica patia un atac tan greu des de l'any 2005 . A primera hora del matí del 7 de juliol d'aquell any, quatre atacs suïcides van causar la mort de 56 persones, en van ferir més de 700 i van provocar el terror a la ciutat.La sèrie d'atemptats van començar a les 8.50 del matí, quan amb una diferència de menys d'un minut, tres bombes dins de motxilles van explotar en plena hora punta a tres trens que havien acabat de sortir de diverses estacions: Aldgate, Edgware Road i King's Cross. Van morir a l'acte 39 persones. El sistema ferroviari de la ciutat es va suspendre completament però l'atac no va acabar allí. A les 9.47 una bomba va esclatar en un dels típics autobusos de dos pisos de Londres prop de Russell Square, causant la mort de 13 persones.El primer ministre britànic en aquell moment, Tony Blair, va declarar públicament que les explosions "barbàriques" eren atacs terroristes dissenyats per coincidir amb la reunió del G8 que s'estava produint a Escòcia. Més tard, al Qaeda és va atribuir l'autoria dels atacs, que es van produir poc més d'un any després de l'ocorregut a Madrid l'11 de març, on van morir 192 persones i gairebé 2.000 van quedar ferides.Al cap d'una setmana de l'atac, les autoritats britàniques van fer públic que els responsables de les bombes als trens van ser Shahzad Tanweer, Hasib Hussain, Mohammed Sadique Khan i, en l'atac al bus, Morris Lindsay. I després de dos anys, tres homes van ser detinguts i condemnats per conspirar amb els terroristes.Londres també va viure una onada de por quan dos homes, Michael Adebolajo i Michael Adebowale, van matar brutalment el soldat Lee Rigby, de 25 anys, en ple carrer el maig del 2013. Els dos assassins, que estan empresonats, van atropellar, mutilar i intentar degollar Rigby mentre ho gravaven amb el telèfon mòbil en directe. L'homicidi va ser el primer atac motivat per islamistes radicals des del 2005 i va ser el primer cop en el país que els responsables no morien durant l'agressió.

