Lluís Prenafeta, Macià Alavedra, Luís Andrés García i Bartomeu Muñoz, a l'Audiència Nacional espanyola Foto: Pool EFE

L'exconseller d'Economia de Jordi Pujol ha confessat aquest dijous en el judici del cas Pretòria a l'Audiència Nacional espanyola que va cobrar comissions il·legals a través de la d'una societat mercantil a canvi de fer servir la seva influència en la Generalitat per aconseguir requalificacions urbanístiques. D'aquesta manera, ha reconegut tots els fets que li imputa la Fiscalia a l'inici de la seva declaració. Alavedra és un dels acusats que van arribar a pactes amb el ministeri públic a canvi de rebaixes de penes L'exconseller convergent està acusat de tràfic d'influències i blanqueig continuat de capitals. A les seves conclusions provisionals, Anticorrupció demanava sis anys i 10 mesos de presó per a Alavedra, així com una multa de 10 milions d'euros per haver-se apropiat de forma il·lícita de 3,2 milions d'euros en comissions. En funció del que acabi declarant, la fiscal podria acabar reduint la seva petició de pena per a ell si també paga la multa abans que acabi el judici.La setmana passada, Luís Andrés García, conegut com a "Luigi", va admetre pagaments de comissions del 4% a Alavedra i Prenafeta però va negar haver manipulat adjudicacions . Malgrat tot, es va veure delatat per les gravacions de converses telefòniques que la Fiscalia va posar en ple judici. En una de les més reveladores, l'ex-diputat del PSC deia a un empresari "això ja està adjudicat" abans que el resultat d'un concurs es fes oficial oficial i afegia: "això ja està 'pasteleao'".El "Luigi", que està considerat l'"aconseguidor" d'obres per a empresaris i cervell de la trama per la fiscal, s'enfronta a vuit anys de presó i multes per valor de 10,7 milions d'euros, per tres delictes de tràfic d'influències en les operacions de Santa Coloma, Llavaneres i Badalona, i un delicte de blanqueig de capitals. A més a més, el ministeri públic li reclama el decomís dels diners que s'hauria embutxacat il·legalment, més de 5,8 milions d'euros.D'altra banda, un empresari v a confessa r que va pagar 6.480 euros al socialista Bartomeu Muñoz quan aquest era alcalde de Santa Coloma de Gramenet per guanyar concursos públics. Manuel Carrillo, propietari de l'empresa de neteja Limasa, va admetre a preguntes de la Fiscalia que se li va confirmar l'adjudicació d'un contracte de neteja abans, fins i tot, que l'administració municipal tingués fets els informes tècnics.L'ex-alcalde de Santa Coloma de Gramenet del PSC va negar urant l'interrogatori de la fiscal haver manegat concursos públics a canvi de diners. "Mai he utilitzat l'ajuntament per manipular concursos", va insistir preguntat per la Fiscalia i després d'escoltar diverses converses telefòniques amb l'ex-diputat del PSC al Parlament Luís Andrés García "Luigi", que el van deixar en evidència. "Mai he obtingut un benefici propi sobre cap concurs", va reblar Muñoz, per a qui el ministeri públic demana una pena de sis anys i 10 mesos de presó.

