Els Mossos d'Esquadra han detingut sis persones després d'una persecució policial on hi van haver trets sense ferits a Tornabous (l'Urgell). Segons els Mossos d'Esquadra, els fets van tenir lloc aquest dimecres a la tarda als afores de la població i van tenir el seu origen en una discussió a l'interior d'un bar entre diverses persones.Quan van arribar els mossos va començar la persecució, que va ser amb vehicles i va ser aleshores quan hi va haver intercanvi de trets tant per la banda dels detinguts com per part dels mossos que van disparar a l'aire.Les detencions s'han fet per un delicte relacionat amb el tràfic de drogues però no es descarta que es pugui relacionar als detinguts amb algun altre tipus de fet delictiu. De moment no ha transcendit ni la nacionalitat ni l'edat de les persones detingudes.

