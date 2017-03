Anna Gabriel, en una entrevista a NacióDigital. Foto: Adrià Costa

Anna Gabriel, diputada de la CUP, ha insistit aquest dijous en una entrevista a El món a RAC1 que "res impedeix" que el Govern fixi ja la data i la pregunta del referèndum, una exigència que els anticapitalistes van fer durant el debat de pressupostos de dimarts . "És una qüestió molt socialitzada", ha indicat Gabriel, que ha considerat urgent que es pugui començar a fer la campanya. També ha volgut llançar un avís als "comuns": "Menys defensa de la legalitat vigent i més dret a l'autodeterminació".La representant de la CUP ha assegurat que "res pot impedir" la convocatòria del referèndum, i ha destacat que cal que la pregunta inclogui el terme "república" per la seva "connotació positiva". "És un missatge molt potent", ha destacat Gabriel, que ha apostat per obrir el disseny de la pregunta més enllà dels partits i del Govern. "Ho hauríem de compartir amb més gent", ha insistit."No avalarem cap succedani ni cap alternativa, ni tampoc cap embolcall de tercera via", ha manifestat la diputada anticapitalista, que ha tornat a mostrar el seu nul "entusiasme" amb els pressupostos i amb la llei d'acompanyament.

