Les elits intel·lectuals i econòmiques de Catalunya es van reunir, l'any 1892 a Manresa, per a estructurar com havia de ser la futura constitució catalana. D'aquesta reunió, que es va allargar durant tres dies, va néixer el document Les Bases de Manresa, considerat una de les primeres expressions del catalanisme polític.Aquest mes de març se celebren 125 anys del naixement d'aquest document que, segons ha explicat el comissari Jordi Rodó, va significar una "ruptura amb les estructures de l'Estat que hi havia en aquell moment". El tret de sortida del centenari tindrà lloc aquest divendres, 24 de març, amb un acte institucional al saló de sessions de l'Ajuntament de la capital del Bages, l'espai on va tenir lloc la reunió. L'acte comptarà amb la presència del president de la Generalitat, Carles Puigdemont; de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i de la presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa.Les 17 Bases que integren el document proposen com hauria de ser la futura constitució catalana en el context d'aleshores "d'imperi espanyol i dinàstic". Per tant, segons ha explicat Rodó, el document no deixa de ser d'un "cert regionalisme". "El que buscaven era concretar com encaixar en aquell imperi espanyol d'una manera autònoma. Les Bases parlen de llengua, d'autogovern, i de molts aspectes que, en aquell moment, no es tenien clars", ha assegurat.En tot cas, el comissari ha explicat que Les Bases van significar "una ruptura" amb les estructures de l'Estat, "també les mentals, ja que era la primera vegada que les elits intel·lectuals i econòmiques expressaven la seva catalanitat".Des de la perspectiva actual, Rodó ha assegurat que les 17 Bases "no són prou substancials, però sí que ho van ser en aquell moment". "Cadascuna de Les Bases representa un tall, una confirmació de tot el que fins aleshores només havia estat un reconeixement cultural", ha expressat. Entre les elits que van participar a la redacció de Les Bases de Manresa, hi havia personatges molt coneguts com Àngel Guimerà o Lluís Domènech i Montaner, entre altres.La constitució de les Bases de Manresa l'any 1892 no va tenir un gran ressò popular a la ciutat. "Va ser una trobada limitada als intel·lectuals, probablement l'obrer de la fàbrica no se'n va adonar perquè ell havia d'anar a treballar", ha explicat l'historiador i comissari del centenari, Francesc Comas.Segons ha dit, Les Bases es van fer a Manresa per una suma de factors. En primer lloc, pel concepte de descentralització, ja que es va apostar per Manresa perquè aleshores era la quarta ciutat de Catalunya i la segona de la província de Barcelona. En segon lloc, perquè l'agrupació Lliga Regional de Manresa, que és qui va organitzar l'assemblea, tenia molt pes dins la Unió Catalanista. I per últim, per la centralitat de la ciutat i pel fet que hi hagués tren, que permetia una molt bona mobilitat.Per Comas, la celebració que començarà aquest divendres es dóna en un marc "incomparable i símbol del catalanisme" i, personalment, opina que seria un espai ideal per anunciar la data del referèndum.A partir d'aquí, s'han preparat un seguit d'actes centrats en quatre àmbits -institucional, acadèmic, divulgatiu i ciutadà- per fer màxima difusió de l'efemèride. Entre els actes, hi ha jornades, seminaris i conferències que es faran primer a Manresa i després a Barcelona; també una gran exposició, per exemple, que s'estrenarà a la capital del Bages i posteriorment s'exhibirà a Barcelona, així com visites guiades al saló de sessions manresà i a altres edificis del patrimoni vinculats a l'efemèride. En l'àmbit ciutadà, és previst dur a terme actuacions de caràcter més popular, en què es busca sobretot la participació de les entitats de la ciutat.Aquest dissabte, 25 de març, a la tarda, després de l'acte institucional de divendres, tindrà lloc una jornada de portes obertes a la casa consistorial de Manresa, declarada recentment Bé Cultural d'Interès Nacional. Serà de cinc de la tarda a vuit del vespre i es faran visites guiades per a conèixer a fons la història de Les Bases.Manresa té una avinguda de les Bases de Manresa, però cap altra ciutat del país té un carrer dedicat a aquest capítol històric per al catalanisme. Per aquest motiu, des dels comissionat del centenari, es treballarà perquè l'ajuntament de la ciutat faci una crida als municipis catalans per tal que bategin un carrer amb aquest nom.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)