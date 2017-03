Un dels ferits de l'atac de Londres a l'entorn del Parlament britànic. Foto: Europa Press

Londres s'ha despertat aquest dimecres commocionada després de l'atac terrorista d'ahir. Cinc persones han mort i una quarantena han resultat ferides en un atac a l'exterior del Parlament britànic, a Londres. Dues de les víctimes mortals eren vianants, una altra un agent de policia i l'atacant. Scotland Yard està tractant l'atac "com un incident terrorista fins que no es demostri el contrari", i al vespre ha indicat que la hipòtesi més plausible és la del "terrorisme islamista radical".Fa unes hores ha sortit a la llum un vídeo on es mostra com el cotxe que va perpetrar l'atac es va llençar a tota velocitat contra els vianants del pont de Westminster, causant desenes de ferits. Una dona que caminava pel pont va saltar al Tàmesis i va ser rescatada.

