Es a dir, que tot i l'esforç (ja veus 4 viatjes), només han aconseguit unes declaracions vagues i ho ven com un gran éxit... jajajaja... i els altres mirant-se'l amb reverencia... jajajajaja

I ho diu amb quina suficiencia, i amb una altivesa... talment com un gran senyor que s'adreça als pobres mortals.

Doncs, amb el fart que es fan de dir lo importants que són dins la UE, si fos veritat, els altres eurodiputats s'haurien mullat més, no trobeu?

I ja veus...enumera els seus viatges, i li sobren dits per comptar-los, però noi, que no eres el ministre d'exteriors?? que et pensaves? que faries totes les reunions via Skype? ... Ah! però pel que diu, al Vaticà hi ha anat un munt de vegades.. com a gran catòlic declarat que és ... I quina excusa dona per les seves excursions espirituals per veure el Papa?

Suposo que les reunions (per no dir festes) que es monten en les "embajadas españolas" per fer negocis ja el van deixar prou cansat.

Però aquesta n'es una altre... per accedir a aquest xollo de feina, has d'estar ben emparentat.. i t'assegures una "feina"més digna d'un playboy, viatjant pel món fent contactes (per millorar els teus negocis o els negocis d'amics i familiars) amb totes les despeses pagades.