Carles Puigdemont, aquest dijous Foto: Govern

El ex ministro Margallo admite que España debe favores a otros países a cambio de declaraciones contra Catalunya pic.twitter.com/s38EnfU9wq — Joan Maria Piqué ‏ن (@joanmariapique) 23 de març de 2017

L'afirmació és molt greu. Exigeix que doni explicacions dels recursos usats, les promeses fetes i amb quina autoritat i legalitat les va fer https://t.co/WFpyP1H7b3 — Carles Puigdemont (@KRLS)



Registrada compareixença Margallo al Congrés pq expliqui quins "favors" inconfesables va fer a diferents països per aturar suports al procés — Jordi Xuclà (@jordixucla) 23 de març de 2017

L'exministre d'Exterior del govern espanyol, José Manuel García-Margallo, va confessar aquesta setmana al programa El gato al agua de 13TV que "ningú no sap l'esforç que ha costat i els favors que devem a una quantitat de gent per haver aconseguit que facin les declaracions que han fet". En aquest sentit, admet que "el més normal és quan et plantegen un tema d'un altre estat és 'mira, això és una qüestió interna, resolgui-ho vostè, no em faci a mi fer una declaració important d'aquest tema'. I això ha costat molta feina". Aquestes paraules han provocat que el president Carles Puigdemont hagi reclamat la compareixença immediata de l'exministre i que, si cal, actuï la Fiscalia.Puigdemont, a primera hora, ha fet una piulada exigint explicacions al voltant d'aquest afer, titllant l'afirmació de "molt greu". Ha apuntat que cal conèixer "els recursos usats, les promeses fetes i amb quina autoritat i legalitat les va fer".Poc després, en declaracions a TV3 i a l'ACN, el president ha destacat que Margallo "hauria d'explicar quins recursos públics ha fet servit, amb quina autoritat, a quins compromisos ha arribat i quins favors deu Espanya". També ha criticat l'Estat per promoure maniobres en contra dels catalans.Jordi Xuclà, diputat del PDECat a Madrid, ha anunciat a través de Twitter que el seu partit ha registrat una petició de compareixença de Margallo per tal que expliqui els "favors inconfessables" que es van fer a altres països per aconseguir declaracions en contra del procés. ERC també ha registrat la compareixença.

