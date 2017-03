Oriol Junqueras entrevistat a Catalunya Ràdio Foto: @maticatradio

El vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Oriol Junqueras, ha declarat en una entrevista a Catalunya Ràdio que la celebració del referèndum sobre la independència de Catalunya és "infinitament més important que la inhabilitació d'una persona". "Sóc republicà i sóc demòcrata, i no sóc esquivador de querelles", ha indicat el líder d'ERC. I ha afegit, en referència a la possibilitat que l'estat espanyol intenti aturar el referèndum: "Que ens inhabilitin, que facin el que creguin que han de fer".Junqueras ha assegurat que ell és "una peça més" i que una eventual inhabilitació seria una "oportunitat per al país" perquè "gent nova i fresca" assumeixi responsabilitats polítiques. A més a més, ha especificat que la llei de transitorietat jurídica permetrà anular les inhabilitacions causades pel procés català i ha explicat que l'"arquitectura" del referèndum "està perfectament dissenyada".D'altra banda, el vicepresident del Govern ha respost les declaracions de l'exministre d'Afers Exteriors José Manuel García-Margallo , que va dir en un programa de televisió que "ningú sap la quantitat de favors" que l'estat espanyol deu per aconseguir declaracions contra el procés. "Sí que ho sabem, els suborns que han anat demanant", ha indicat Junqueras, que ha recordat que tant ell com el conseller d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, Raül Romeva, van ser eurodiputats. "Som conscients de la feina que fan i nosaltres també en fem molta", ha assenyalat.

