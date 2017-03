La policia acordonant la zona de l'atac. Foto: Europa Press

El mapa dels fets que publica el 'Daily Mail' Foto: Daily Mail

Deputy speaker announces UK Houses of Parliament suspended after incident on Westminster Bridge https://t.co/WG8yXWpPVV pic.twitter.com/0SpfNcjAIv — BBC Breaking News (@BBCBreaking) March 22, 2017

La policia britànica ha activat aquesta matinada un operatiu a la ciutat de Birmingham, a 200 quilòmetres de Londres, el lloc on es va llogar el vehicle (un Hyundai 4x4 de color gris fosc) amb el qual es va perpetrar l'atac d'ahir a la capital britànica . El presumpte terrorista hauria obtingut el cotxe prop de Hagley Road, on s'ha portat a terme l'acció policial. L'autor, del qual no s'ha revelat la identitat, és de nacionalitat britànica.La policia ha confirmat que hi ha vuit persones detingudes, que s'han fet sis escorcolls en aquesta ciutat i que l'autor va actuar en solitari. El comissionat adjunt de la Policia Metropolitana, Mark Rowley, ha rebaixat la xifra de morts a quatre (ahir es va dir que eren cinc) i ha apuntat que en aquests moments hi ha 29 persones ferides, set de les quals en estat "crític". Els morts són dos civils (vianants), un policia i l'assaltant. Entre els ferits hi ha 12 britànics, quatre coreans, tres francesos, dos romanesos, dos grecs, un alemany, un xinès, un irlandès i un italià.Londres s'ha despertat aquest dijous commocionada després de l'atac d'ahir. Quatre persones van morir i una quarantena van resultar ferides en un primer moment en un atac a l'exterior del Parlament britànic, a Londres. Scotland Yard està tractant l'atac "com un incident terrorista fins que no es demostri el contrari", i al vespre va indicar que la hipòtesi més plausible és la del "terrorisme islamista radical".Fins passades les vuit del vespre el Palau de Westminster va estar tancat i els diputats van haver de romandre a l'interior durant més de quatre hores. La primera ministra, Theresa May, va ser evacuada del parlament escortada per diversos agents al voltant de les cinc de la tarda i va seguir la investigació de l'atac des de Downing Street. Posteriorment, May va declarar que mai cediran davant "el terror" L'atac va tenir lloc a primera hora de la tarda d'aquest dimecres. Un tot-terreny que circulava a tota velocitat per la vorera va atropelalr diverses persones -dues d'elles han mort- al pont de Westminster, on en aquell moment passava un grup d'estudiants francesos, i va xocar després contra la tanca de l'edifici del Parlament. Un individu hauria sortit del vehicle amb un ganivet, hauria aconseguit entrar al recinte del Parlament i ja allà hauria atacat un policia amb un punyal. És aleshores quan un company de l'agent hauria disparat contra l'atacant.Segons informa el diari britànic The Telegraph, el vice-ministre d'Exteriors, Tobias Ellwood, va assistir el policia apunyalat i va intentar aturar-li l'hemorràgia , però finalment el policia va morir. Els serveis d'emergència van rescatar una dona de les aigües del riu Tàmesi que estava al pont quan es va produir l'atropellament.

