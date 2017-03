Fi a les vaquetes de Torroella de Montgrí (el Baix Empordà). El Parlament de Catalunya ha aprovat treure el municipi del llistat de pobles catalans on se celebren les festes tradicionals amb bous. La votació, que s'ha inclòs dins les esmenes als pressupostos del 2017, ha estat molt ajustada. De fet, només s'ha decidit per un sol vot de diferència.Que Torroella de Montgrí s'esborri del llistat suposa, de facto, acabar amb el correbou que se celebra cada agost al municipi des de fa gairebé 40 anys. L'alcalde, Josep Maria Rufí (ERC), assegura que la decisió del Parlament permet "passar pàgina i encarar el segle XXI" perquè Torroella "es mostri com a un poble modern i civilitzat, protector del medi ambient, el patrimoni i els animals".La supressió de les vaquetes a Torroella de Montgrí tanca un camí que el ple de l'Ajuntament va iniciar el maig de l'any passat. Aleshores, el consistori va aprovar una moció del PACMA que declarava el poble lliure de correbous.Poques setmanes més tard, l'escrit desembocava en una moció de censura. L'aleshores alcalde, Jordi Cordon (CiU) va donar l'autorització perquè se celebressin les vaquetes fent ús del seu vot de qualitat. La decisió es va prendre en una Junta de Govern Local.Això va provocar una crisi a l'Ajuntament. ERC-Junts, amb qui CiU governava, va sortir del pacte de govern i va bastir una moció de censura contra Cordon, que va retornar l'alcaldia a Josep Maria Rufí.A l'agost, la Penya San Marcos va celebrar les vaquetes. Feia 37 anys que els correbous es portaven a terme per Sant Genís, però tots els grups que van donar suport a la moció del PACMA (ERC, LEST i la CUP) ja havien deixat clar que aquestes serien les últimes.I d'aquesta voluntat en surt, precisament, la votació que aquest dimecres ha dut a terme el Parlament. Suprimir Torroella de Montgrí de l'annex de la llista dels municipis on se celebren correbous s'incloïa dins una esmena a la Llei dels Pressupostos per al 2017, on també hi apareixien Olot i Roses (Alt Empordà).Però mentre a Junts pel Sí (JXSí) hi havia unanimitat en el cas d'aquests dos últims municipis, amb Torroella de Montgrí no passava el mateix. El grup d'ERC al Parlament volia treure Torroella de l'annex, però el PDECat s'hi oposava.La votació, al final, ha estat molt ajustada. De fet, l'esmena ha prosperat amb només un sol vot de diferència. Dels 131 diputats que hi havia a la Cambra en el moment de la votació, 45 han votat a favor (ERC, la CUP, CSQEP i independents com Anna Caula i Lluís Llach). 44 parlamentaris ho han fet en contra (PDECat i PP) i els 42 restants s'han abstingut (C's i el PSC).Que l'esmena hagi prosperat i Torroella, a partir d'ara, ja no figuri al llistat dels municipis on se celebren correbous suposa, de facto, la supressió de les vaquetes. Si això no hagués passat, la pilota hauria anat a parar a la teulada de l'Ajuntament (que hauria d'haver votat la petició de la Penya San Marcos a través de Junta de Govern o del ple).L'alcalde de Torroella de Montgrí no ha amagat la seva satisfacció pel resultat de la votació al Parlament. "No s'entenia com, per la mateixa casuística, Roses i Olot desapareixien de l'annex però Torroella no", ha dit."Ara, això ens permetrà passar pàgina, encarar el segle XXI i permetre projectar Torroella com un municipi protector del medi ambient, el patrimoni i els animals", ha afegit Rufí. I ha precisat: "Projectar portes enfora la imatge d'un poble modern i civilitzat". L'alcalde ha dit, a més, que la supressió de les vaquetes no només el satisfà com a polític, sinó també professionalment (perquè ell és veterinari).

