"No cedirem al terror i mai permetrem que les veus de l'odi ens separin". Aquest és el missatge que ha enviat aquest dimecres la primera ministra britànica, Theresa May, després de l'atemptat "terrorista" que s'ha viscut a Londres . May ha anunciat que el parlament es reunirà demà amb normalitat i ha apel·lat a la quotidianitat per superar l'atac en una ciutat que el 2005 ja va ser fortament colpejada pel terrorisme."Han atacat el cor de la nostra capital", ha constatat la primera ministra britànica, que ha considerat que Westminster és un signe de les "llibertats". May ha confirmat que hi ha quatre morts - el terrorista, dos ciutadans i un policia - i que el comissari que comanda la investigació compareixerà aquest vespre per explicar els detalls.La primera ministra del Regne Unit ha elogiat la tasca dels cossos i les forces de seguretat, la qual ha considerat "extraordinària". May es trobava al parlament en el moment de l'atac i ha estat ràpidament evacuada cap al número 10 de Downing Street, des d'on ha "monitoritzat" l'operatiu policial.

