Els cotxes de Mossos marxant amb el detingut al carrer de Sant Joan de Roda de Ter Foto: Adrià Costa

Els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones en una operació anitjihadista a Roda de Ter (Osona), que s'ha iniciat aquesta matinada. Els dos detinguts són dos homes de nacionalitat marroquina de 26 i 37 anys. L'acció ha estat ordenada per l'Audiència Nacional espanyola i s'emmarca dins d'una investigació contra el terrorisme per captació i activitat a la xarxa, a més d'accions d'enaltiment del terrorisme. Segons els Mossos d'Esquadra, els arrestats haurien aconseguit adoctrinar dues dones catalanes de Manlleu i de Roda de Ter, de 31 anys i 19 anys respectivament.Els detinguts no tenen "una relació directa amb Estat Islàmic i no consta que preparessin atemptats" ha dit el conseller d'Interior, Jordi Jané. També ha explicat que els detinguts tenen antecedents policials que no estan vinculats al jihadisme, com ara delictes violents, de lesions i amenaces. "Els Mossos fa deu mesos que treballen en aquesta operació", ha afegit.La investigació es va iniciar al maig del 2016 després que es detectessin indicis de radicalització islàmica en la jove de Roda de Ter. Tal com ha explicat Jané, a partir d'aquests indicis, que la Policia Local de Roda de Ter va comunicar els Mossos d'Esquadra, "s'ha anat estirant el fil d'aquest cas". L'altra dona "adoctrinada pels dos detinguts" era de Manlleu i té 31 anys. La Policia Local de Torelló va detectar paral·lelament la radicalització a l'octubre del 2016, que ha acabat vinculant els dos casos.Jané ha lloat la tasca dels agents locals i ha remarcat la importància del curs de formació de tots els vigilants municipals de la comarca d'Osona, on van incidir especialment en el tema del jihadisme. De fet un mes abans de l'avís de la Policia Local de Roda, aquest cos havia rebut una formació per part dels Mossos d'Esquadra. Jané ha concretat que aquests indicis es detecten per "manifestacions verbals de suport a la jihad, un canvi d'actitud o d'imatge, o comentaris a la xarxa". En aquest mateix sentit, el conseller ha dit: "Per això és tan útil la participació ciutadana".Els escorcolls i les detencions s'han iniciat a partir de les 4 de la matinada i han acabat al voltant de les 8.30; més de quatre hores d'operació contra el jihadisme. Els Mossos d'Esquadra han entrat en tres domicilis, ja que un dels detinguts té dos domicilis. Un dels escorcolls s'ha portat a terme a l'avinguda Diputació i al carrer Sant Joan, en una zona residencial del municipi.Els veïns s'han llevat nerviosos en veure tres furgons i tres turismes dels Mossos d'Esquadra al seu carrer. Una de les veïnes dels detinguts ha explicat a aquest mitjà que estan molt sorpresos i no s'ho esperaven. "Eren unes persones normals i sempre saludaven", ha apuntat. La veïna també ha dit que no tenien llum i aigua a la casa des del passat estiu.El germà d'un dels detinguts aquest dimecres al matí a Roda de Ter acusat de captació i activitat jihadista a la xarxa ha defensat la innocència de l'arrestat. "És absurd, el meu germà no serà mai terrorista i està en contra de tot això", ha assegurat Hassan. També ha remarcat que és "injust" que "et posin dins d'un mateix paquet per ser musulmà i portar barba i xilaba".D'altra banda, Hassan ha admès que el seu germà podria haver fet algun comentari a través de les xarxes socials en defensa dels musulmans, però s'ha mostrat convençut que és "100% innocent". En relació a les dues noies que presumptament haurien adoctrinat, Hassan ha dit que eren "dues noies del poble amigues de tota la vida i amb qui hem sortit molts cops de festa junts".A Roda de Ter ja es va produir la detenció d'un home que suposadament estava integrat a Estat Islàmic i estava en disposició de cometre atemptats. Tot i aquesta activitat a Osona, Jané considera que aquesta comarca "no es pot considerar un punt calent del jihadisme a Catalunya".El conseller creu que es tracta d'un "amenaça global" a la societat europea occidental. Està previst que els detinguts siguin traslladats dijous a Madrid perquè declarin divendres a l'Audiència Nacional.

