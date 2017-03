La comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de Barcelona ha aprovat aquest dimecres en una sessió extraordinària instar Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), i en concret a la seva presidenta, Mercedes Vidal, a fer públics els sous dels directius de l'empresa, i que aquesta se sotmeti a una auditoria externa sobre la seva gestió en un termini de dos mesos i a una fiscalització.La mesura ha prosperat amb els vots a favor de C's, ERC, PP i la CUP, i l'abstenció del Govern de Barcelona en Comú, el PSC i el Grup Demòcrata, en una comissió extraordinària a petició d'ERC i la CUP, que ha començat amb retard a causa de l'anterior comissió de Presidència i el debat dels grups sobre els temps d'intervenció, amb els quals l'oposició i els proposants no estaven d'acord a considerar-lo insuficient.La comissió -convocada després de conèixer què tres directius van cobrar més de 200.000 euros anuals entre 2007 i 2011- ha aprovat la proposta, que exigeix ​​que, en cas que l'auditoria externa determini una mala praxi per part dels actuals responsables de l'empresa pública o els anteriors, s'impulsin "les mesures necessàries per depurar responsabilitats".Vidal ha defensat l'aposta del Govern municipal per avançar en temes de transparència i bon govern a TMB, de forma independent de la Llei de Transparència, i com a "principi rector d'un nou model de governança", i ha afirmat que treballa amb l'Agència de Transparència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per seguir millorant en aquest àmbit.En aquest sentit, ha anunciat l'elaboració de noves mesures com un pla de recursos humans que contempli la moderació de la massa salarial directiva; la revaluació dels llocs de treball del personal directiu, i la integració del personal fora de conveni, amb l'objectiu d'entrar progressivament tot el personal dins de l'estructura de l'empresa.Vidal ha assegurat que, des de l'inici del mandat, s'han aplicat reduccions significatives, entre elles la baixada d'un 40% del sou del conseller delegat, així com altres disminucions en els sous dels nous membres, a més de fixar com a objectiu arribar a una disminució al voltant d'un 10% sobre la massa salarial directiva abans de dos anys.També ha destacat que es realitzarà una actualització trimestral de totes les dades publicades a la pàgina web de TMB sobre la base de la Llei de Transparència per incloure totes les variacions que es registrin, i que es demanarà a l'Agència de Transparència de l'AMB que formuli una auditoria detallada de les actuacions fetes per TMB en relació a la totalitat de les peticions d'accés a la informació i publicitat activa realitzades en els últims mesos.Vidal ha recordat que des que va arribar a la presidència de TMB s'ha fet públic el sou del conseller delegat; s'ha creat el portal de transparència, en el qual s'han publicat els sous per franges salarials de tots els treballadors de l'empresa pública; s'ha fet una publicació nominal de les retribucions dels membres del consell de direcció, així com de les licitacions i contractacions externes que realitza.La proposta demana la intervenció de la Sindicatura de Comptes de la Generalitat i la realització d'un informe de fiscalització sobre els processos de selecció, contractació i règim de retribucions de tots els càrrecs directius i de personal fora de conveni.També demana lliurar als membres del consell d'administració de Transports de Barcelona (TB), que gestiona els autobusos, i Ferrocarril Metropolità de Barcelona (FMB), encarregada del Metro, una relació dels seus llocs de treball que identifiqui les característiques, requisits, categoria i retribució de cada un, i també llistes de contractes temporals i dels del personal fora de conveni.També demana lliurar als membres del consell d'administració còpies de tots els contractes d'operacions fora del propi àmbit de servei de TMB -al Metro de Panamà, Tramvia de Saragossa, Tren de l'Equador, Metro de Santiago de Xile i Transport Urbà de Perpinyà, entre d'altres-.Jordi Corones (ERC) ha assegurat que la ciutadania està "molt cabrejada" amb TMB pels elevats sous dels directius i la manca de transparència, i la regidora de la CUP Maria José Lecha ha lamentat que la direcció de l'empresa pública ha actuat a cop de petició de la premsa i dels grups municipals de l'oposició.El portaveu del grup Demòcrata, Joaquim Forn, ha recordat que la Llei de Transparència s'ha de compatibilitzar amb la Llei de Protecció de Dades, el que ha provocat que es dilati la publicació de certes informacions referents a sous, i Santiago Alonso (Cs) ha assegurat que el govern municipal "no ha pogut gestionar" TMB de forma transparent, mentre que Javier Mulleras (PP) ha reclamat que l'empresa faciliti la informació que demanen els grups.

