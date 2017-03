L'unionisme segueix enfocant el procés català des del punt de vista legalista. Per ells no es tracta de combatre'l amb arguments a favor del "no", sinó d'afirmar que no es pot votar i que, com deia Societat Civil Catalana el diumenge, tot plegat és un "cop d'estat". I aquesta estratègia implica fer del Parlament un teatre d'operacions. L'aprovació, ahir, dels pressupostos i la llei d'acompanyament va ser un autèntic camp de mines. Peticions de dictàmens, notes dels lletrats com si fossin taules de Moisès, torns d'ordre i d'al·lusions, reunions de la junta de portaveus... tot valia per vestir l'aprovació d'uns comptes que incorporen la possibilitat de fer el referèndum, que òbviament el marc legal espanyol no contempla, d'excepcionalitat i extrema gravetat. El nostre cap de redacció, Arnau Urgell, explica a la seva opinió que ara ja no hi ha excuses.



La crònica de Joan Serra Carné, Roger Tugas i Oriol March reflecteix l'ambient marcat també per la decisió de la diputada de Podem, Àngels Martínez, de donar suport al referèndum unilateral creant malestar i estupefacció a CSQEP, que evita encara definir-se. Avui hi ha interpel·lacions de la CUP i C's sobre el procés i, amb els ànims caldejats, cal preveure que la tensió seguirà al ple.



Què va passar a Londres? Ahir a última hora coneixíem els últims detalls de l'atemptat terrorista de Londres que va atacar el cor de la capital anglesa amb l'assalt al seu parlament. Cinc morts i moltes incògnites amb el terror global de fons: les forces de seguretat treballen amb la pista del "terrorisme islamista radical". A casa nostra el tema també preocupa: ahir, a Roda de Ter (Osona), es van detenir dos presumptes gihadistes acusats de radicalitzar altres persones. Us aconsello la informació sobre el terreny de Carles Fiter.



Preinscripció clara. Ja podem fer la preinscripció escolar. Sorgeixen dubtes sobre com omplir la sol·licitud, quin és el calendari previ a la matriculació i com s'assignen les places. En aquesta guia de Jordi de Planell us expliquem com resoldre els principals assumptes i quina és la manera més adequada de completar la petició de centre per al vostre fill.





Vist i llegit



Raül Romeva va visitar el parlament de Finlàndia i es va reunir amb un grup de diputats de diverses formacions. Com que el presidia un del partit de l'extrema dreta Ciutadans i altres formacions unionistes han afirmat que el procés només genera simpaties entre formacions extremistes de tota mena. Ahir Romeva se les va tenir amb el Fernando de Páramo, de C's, al Parlament. El conseller, tip i cuit, li va etzibar que si algú té complicitats amb l'extrema dreta és la formació que lidera Albert Rivera quan es manifesta amb entitats com Societat Civil a Catalana, que ahir en va demanar la dimissió. Fa dos anys que Jordi Borràs va fer aquest reportatge a Crític sobre els vincles de l'entitat que ara presideix Mariano Gomà amb l'extrema dreta. Jutgeu vosaltres mateixos.





El passadís



Vicent Sanchis compareix demà per primer cop com a director de TV3 al Parlament. Ahir, però, ja va ser a la cambra. Ho va fer per reunir-se precisament amb els representants de Ciutadans, que han criticat amb duresa no la forma com se l'ha triat (els és ben igual) sinó el seu perfil sobiranista. Els volia explicar de primera mà de quina forma gestionarà la televisió pública. La formació unionista, molt agressiva amb els mitjans de la CCMA, també es reunirà amb el comitè d'empresa. Precisament avui CSQEP interpel·larà la consellera de Presidència, Neus Munté, sobre el nomenament de Sanchis. Ahir ho va fer la popular Andrea Levy i es va endur un bon clatellot. La seva condició de dirigent del PP estatal la converteix, segurament, en la diputada menys adequada de la cambra per posar el crit al cel.





L'efemèride



Tal dia com avui de l'any 2014 moria a Madrid als 82 anys després d'anys de lluita contra l'alzheimer l'expresident del govern espanyol Adolfo Suárez. Amb el rei Joan Carles, Torcuato Fernández Miranda, Felipe González o Santiago Carrillo és un dels grans protagonistes de la Transició. Provinent del Movimiento, el partit únic franquista, va ser triat pel rei pel presidir el govern que havia de passar de la dictadura a la democràcia. Va convocar les eleccions de 1977 i les va guanyar amb la UCD, igual que les de 1979. La intensitat política d'aquells anys el va desgastar immensament i va acabar dimitint el 1981, a les portes del cop d'Estat del 23-F. Si teniu temps podeu atansar-vos al personatge amb aquest biopic espanyol.





L'aniversari



Un 23 de març de l'any 1930 naixia a Guinea Equatorial el cantant, escriptor i actor mallorquí Guillem d'Efak, una de les figures més singulars de la nostra cançó i que va combinar el blues i el jazz amb la cançó mallorquina. Va formar part de la Nova Cançó. D'Efak, fill d'un guàrdia civil i una guineana, va morir el 1995 a Palma. Aquí canta Febre.

Ferran Casas i Manresa

subdirector de NacióDigital

