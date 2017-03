Francesc Homs, cap de files del PDECat a Madrid, ha considerat aquest dimecres que la sentència del Tribunal Suprem que l'inhabilita durant un any i un mes "demostra que l'Estat ha perdut. "Jo continuaré anant al Congrés dels Diputats fins que no se'm comuniqui, fins que se'm formalitzi", ha indicat. La condemna serà recorreguda al Tribunal Constitucional (TC) i demanarà al Suprem que se suspengui la pena.Homs ha expressat la seva "gratitud" cap a aquells que pensen que és un "error" una sentència d'aquest tipus "pel fet de posar urnes". Sobre el contingut de la condemna, ha considerat que és "política". "Existeix una deriva errònia d'inhabilitar persones que han procurat que hi hagi urnes per al conjunt de la ciutadania. Se'ns condemna per les nostres idees", ha determinat el cap de files del PDECat a Madrid."El Suprem està fent judicis de valor, i això demostra que la sentència és política i feta al servei d'un Estat que té demofòbia", ha ressaltat el dirigent nacionalista. "La sentència demostra que l'Estat espanyol ha perdut, i avui novament ha tornat a donar senyals d'haver perdut", ha resumit Homs, que ha demanat a la resta de partits que denunciïn Mariano Rajoy, president del govern espanyol, arran dels incompliments "reiterats" de les sentències del TC. "Amb aquesta nova jurisprudència, es pot fer", ha ressaltat.El cap de files del PDECat a Madrid ha conegut aquest matí la sentència per la seva participació en la jornada del 9-N. Finalment ha caigut el delicte de prevaricació i la pena és menor de la que s'esperava: un any i un mes . La condemna arriba només una setmana i dos dies després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) inhabilités l'expresident Artur Mas dos anys . Joana Ortega i Irene Rigau no podran ocupar cap càrrec públic durant un any i nou mesos i un any i mig, respectivament.Homs ha comparegut acompanyat de Mas, Rigau i la plana major del PDECat tant a nivell nacional com a Madrid. Hi havia Carles Campuzano, Sergi Miquel, Jordi Xuclà -companys al Congrés dels Diputats- i conselleres com Neus Munté (Presidència) o Meritxell Borràs (Governació). El dirigent nacionalista ha volgut arrencar la roda de premsa mostrant el "rebuig rotund" de les "mostres de violència" que hi ha hagut aquesta tarda a Londres

