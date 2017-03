Girona i la Jonquera (l'Alt Empordà) són la ciutat i el poble de Catalunya on hi ha més comerços per habitant. Així ho recull el primer Cens d'Establiments Comercials del país, que la Generalitat ha presentat aquest dimecres en el marc de la jornada destinada al sector. En xifres absolutes, Barcelona és qui aglutina la major part de botigues (26.144). Però quan es posen en relació els comerços amb els habitants, aleshores és Girona qui passa al davant de l'estadística. En concret, la ciutat té 16,67 comerços per cada mil habitants. I novament, les comarques gironines tornen a aparèixer al capdavant del llistat si en comptes de mirar ciutats es miren pobles. I és que la Jonquera té fins a 80,78 establiments per cada mil habitants.El cens d'establiments comercials, el primer que es publica d'aquestes característiques, l'han elaborat la Generalitat i el Consell General de Cambres de Catalunya. S'ha donat a conèixer aquest dimecres, coincidint amb la Setmana del Comerç, i inclou estadístiques que permeten tenir informació actualitzada de l'activitat del sector arreu del territori.S'hi recull, per exemple, quantes botigues hi ha a cada ciutat i a cada poble (podent desglossar les dades per barris). A més, el cens també dona informació sobre els sectors d'activitat i la densitat comercial de cada municipi (posant en relació el nombre d'establiments o els metres quadrats per cada 1.000 habitants).

