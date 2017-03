NOTICIA COPE | Informa @isaacfouto que Competición sanciona a @3gerardpique con 3000€ de multa por sus declaraciones contra los árbitros pic.twitter.com/NbSV3NVe45 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) 22 de març de 2017

El comitè de competició ha multat Gerard Piqué amb 3.000 euros per les seves declaracions contra els àrbitres, segons ha avançat la cadena COPE. La polèmica remunta al passat mes de gener, quan després del Barça-Athletic de Copa el blaugrana va culpar Fernández Borbalán d'haver afavorit el conjunt rival."El penal a Neymar ha estat claríssim i el que m'ha fet a mi Gorka, també, però ja sabem com funciona això. Ja vam veure el que va passar aquest dimecres al Sevilla-Madrid, en la línia dels últims temps. Nosaltres volem jugar a futbol i no a la ruleta, que és el que provoquen aquests arbitratges", va etzibar en declaracions els mitjans.Més tard el futbolista va tornar a carregar contra els col·legiats a través del seu Twitter. Ho va fer després del partit Vila-real - Reial Madrid xiulat per Gil Manzano. En la piulada Piqué assegurava que les decisions arbitrals havien provocat una diferència de fins a 8 punts entre el Barça i el conjunt blanc.

