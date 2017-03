Parliament shooting: Knifeman ploughs into pedestrians before being shot by police in Westminster 'terrorist attack' https://t.co/oiCGGVWrPq pic.twitter.com/A8MLsxOtLO — The Telegraph (@Telegraph) March 22, 2017

Diversos mitjans han publicat a les xarxes socials un vídeo on es veu el cotxe implicat en l'atac a Londres fumejant després d'encastar-se a la tanca perimetral del Parlament britànic. Almenys dues persones han mort i una dotzena han resultat ferides en un atac a l'exterior de Westminster. Scotland Yard està tractant l'atac "com un incident terrorista fins que no es demostri el contrari". En aquest enllaç es pot consultar el resum de tot el que sabem i el que no sabem de l'atac a la capital anglesa El relat que estan oferint diferents mitjans britànics és que un tot-terreny que circulava a tota velocitat per la vorera ha atropellat diverses persones al pont de Westminster i ha xocat després contra la tanca de l'edifici del Parlament. Un individu hauria sortit del vehicle amb un ganivet, hauria aconseguit entrar al recinte del Parlament i ja allà hauria atacat un policia amb un punyal. És aleshores quan un company de l'agent hauria disparat contra l'atacant.A hores d'ara, el Palau de Westminster es troba tancat i els diputats es troben a l'interior. Segons el britànic The Guardian, la primera ministra, Theresa May, ha estat evacuada del parlament escortada per diversos agents i ja es troba al número 10 de Downing Street.

