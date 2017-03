- Quatre persones han mort i vint han resultat ferides en un atac a l'exterior del Parlament britànic, a Londres. Una de les quatre víctimes és l'autor de l'atac. Els altres tres morts són un policia i dos vianants. Entre els ferits hi ha tres estudiants francesos.

- Scotland Yard està tractant l'atac "com un incident terrorista fins que no es demostri el contrari".

- Un vehicle ha atropellat diverses persones al pont de Westminster just abans d'impactar contra la tanca del Palau de Westminster. Segons la BBC, la policia ha trobat un paquet sospitós a l'interior del cotxe.

- Un agent de policia ha estat apunyalat en el recinte parlamentari després que un individu baixés del vehicle sinistrat. Tot i que els serveis d'emergència l'han intentat reanimar, el policia ha mort al lloc dels fets.

- Tal com ha confirmat el president de la Cambra dels Comuns, David Lidington, un company de l'agent de policia ferit ha disparat contra el presumpte agressor, que actuava en solitari.

- Scotland Yard confirma que la persona que ha comès els apunyalaments i que ha atropellat diverses persones és la mateixa. No hi hauria, per tant, dos atacants, tal i com s'havia especulat inicialment.

- El Parlament britànic està tancat i els diputats han rebut la recomanació de quedar-se a la cambra principal o a les seves oficines. S'ha començat a evacuar la premsa.

- La primera ministra, Theresa May, ha estat evacuada del Parlament britànic escortada per diversos agents i ja és a Downing Street, mentre que altres membres del govern encara es troben en seu parlamentària. Participaven en la sessió de control.

- La policia ha tancat els accessos a l'entorn de Westminster i ha reclamat a la ciutadania que aporti qualsevol informació sobre l'atac, també sobre comportaments que es puguin considerar sospitosos.