La policia acordonant la zona de l'atac. Foto: Europa Press

El mapa dels fets que publica el 'Daily Mail' Foto: Daily Mail

Deputy speaker announces UK Houses of Parliament suspended after incident on Westminster Bridge https://t.co/WG8yXWpPVV pic.twitter.com/0SpfNcjAIv — BBC Breaking News (@BBCBreaking) March 22, 2017

Commoció i confusió a Londres. Almenys dues persones han mort -una d'elles un vianant i l'altra un policia- i una dotzena han resultat ferides en un atac a l'exterior del Parlament britànic, a Londres, aquest migdia. Scotland Yard està tractant l'atac "com un incident terrorista fins que no es demostri el contrari". En aquest enllaç es pot consultar el resum de tot el que sabem i el que no sabem de l'atac a la capital anglesa A hores d'ara, el Palau de Westminster es troba tancat i els diputats es troben a l'interior. Segons el britànic The Guardian, la primera ministra, Theresa May, ha estat evacuada del parlament escortada per diversos agents i està seguint la investigació de l'atac des de Downing Street, mentre que altres membres del govern, diputats i periodistes segueixen confinats dins del Parlament.El relat que estan oferint diferents mitjans britànics és que un tot-terreny que circulava a tota velocitat per la vorera ha atropellat diverses persones al pont de Westminster, on en aquell moment passava un grup d'estudiants francesos, i ha xocat després contra la tanca de l'edifici del Parlament. Un individu hauria sortit del vehicle amb un ganivet, hauria aconseguit entrar al recinte del Parlament i ja allà hauria atacat un policia amb un punyal. És aleshores quan un company de l'agent hauria disparat contra l'atacant.Segons informa el diari britànic The Telegraph, el vice-ministre d'Exteriors, Tobias Ellwood, ha assistit el policia apunyalat i ha intentat aturar-li l'hemorràgia, però finalment el policia ha mort, informa la BBC. A hores d'ara la principal hipòtesi és que hi havia un sol atacant, tot i que es desconeix si tenia o no suport extern. Els serveis d'emergència han rescatat una dona de les aigües del riu Tàmesi que devia estar al pont quan s'ha produït l'atropellament.El president de la Cambra dels Comuns, David Lidington, ha confirmat que la policia ha abatut el sospitós, però no ha ofert més detalls. Poc després, ha assegurat que un agent ha estat apunyalat a l'interior del recinte del Parlament.L'alcalde de Londres, Sadiq Khan, assegura en un comunicat que s'està davant "d'un incident seriós prop de la plaça del Parlament" i reconeix que està sent tractat com "un atac terrorista, fins que la policia no ho aclareixi". "La investigació està en marxa", ha apuntat el primer batlle musulmà de la ciutat.Scotland Yard assegura que ha "passat el pitjor". El portaveu de la policia metropolitana avisa als ciutadans que "veuran policia a tots els carrers per garantir la seguretat de Londres" i demana col·laboració ciutadana per ajudar els investigadors a aclarir les causes del succés. Ha parlat de "diversos ferits", però no ha donat més detalls.La BBC informa que un vehicle sospitós està sent escorcollat al lloc de l'atac. La Policia Metropolitana ha assegurat a Twitter que els han informat al voltant de les 14.40 hores d’un "incident al pont de Westminster" i ha explicat que està sent tractat com un "incident amb armes de foc".El Parlament d'Escòcia ha suspès el debat que tenia previst celebrar aquesta tarda per discutir la celebració d'un segon referèndum d'independència.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)