Sabadell, Barcelona, Badalona, Cerdanyola del Vallès, El Prat del Llobregat, Santa Coloma de Gramenet i Terrassa han constituït aquest dimecres l'Associació de Municipis per a la Gestió Pública de l'Aigua. Es tracta d'una iniciativa que neix amb l'objectiu de fer front comú en la lluita per aconseguir la remunicipalització d'aquest servei.L'associació, presentada pels alcaldes de les set ciutats en un acte a l'Ajuntament de la capital catalana, servirà per compartir experiències i oferir assessorament a aquells municipis que optin per recuperar el control públic de l'aigua. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha defensat una gestió "pública, transparent, participativa i sostenible del cicle integral de l'aigua" enfront dels "privilegis i inèrcies que venen des de fa molt temps".La presentació arriba després del gest de força que Terrassa va fer diumenge amb la manifestació que va recórrer els carrers de la cocapital vallesana i que pretén mostrar la necessitat que la gestió de l'aigua pública quedi en mans de les institucions.Els alcaldes de set municipis catalans han signat aquest dimecres un protocol d'intencions per crear una xarxa a favor de la gestió pública de l'aigua. Tot i que s'ha articulat com a associació de municipis, està oberta a ens supramunicipals, sectors acadèmics i societat civil organitzada. Les set ciutats que l'han creat tenen situacions diferents, ja que alguns formen part de l'Àrea Metropolitana i altres no, i el del Prat, per exemple, ja disposa d'una empresa pública de l'aigua. Barcelona està a l'espera de la sentència del Suprem que ratifiqui o no la decisió del TSJC d'anul·lar el contracte metropolità de concessió d'aigua, però ja està preparant tots els estudis per impulsar la gestió pública.Aquesta associació oferirà suport a tots aquells municipis que vulguin apostar per aquest model de gestió, aportant-los assistència, coneixement i acompanyament. Els signants defensen que l'abastament d'aigua i el sanejament són serveis bàsics i essencials, però també un dret humà reconegut per Nacions Unides. És per això que reivindiquen el seu accés universal i assequible, sense manca de subministrament per motius econòmics o socials.Colau ha remarcat que l'aigua no pot ser considerada una mercaderia, sinó un dret fonamental que cal garantir. En aquest sentit, ha avisat que no es pot moure en la lògica del màxim benefici, i ha reconegut que la remunicipalització no serà fàcil perquè hi ha "molts interessos econòmics contraposats, privilegis i inèrcies que venen des de fa molt de temps". "Hem de dir prou a models que especulen sobre els drets bàsics, poc eficients i poc respectuosos amb el medi ambient, generant a més fortes desigualtats socials", ha conclòs.L'alcalde de Cerdanyola del Vallès, Carles Escolà, ha remarcat que aquesta associació haurà de "nedar contra corrent", perquè ha estat massa fàcil privatitzar serveis públics. "Anar en sentit contrari serà un camí tortuós i ens necessitem", ha apuntat.Des del Prat de Llobregat, Lluís Tejedor, ha explicat que el seu municipi va crear una empresa pública de l'aigua fa gairebé 30 anys, i ha posat el seu bagatge al servei de l'associació, perquè "els ciutadans del Prat saben molt de la cultura de l'aigua i paguen un preu públic molt competitiu".L'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, ha opinat que aquesta associació és important sobretot per "generar el debat polític", ja que la gestió pública de l'aigua és una qüestió que "requereix consensos i unitat".El batlle de Sabadell, Juli Fernàndez, ha remarcat la necessitat de crear espais on es puguin compartir experiències i coneixements per tal de recuperar la gestió d'un element "indispensable" per a la vida.L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, que està en ple conflicte amb l'empresa concessionària de la seva ciutat, ha subratllat que aquesta associació representa dos milions i mig de persones, una part molt important de Catalunya, però cal enfortir-se més. "Tenim prou musculatura per impulsar un canvi històric i per fer front a interessos i pressions de tota mena, com les que ens estem trobant a Terrassa", ha destacat Ballart, que ha carregat contra els grups que "aspiren a controlar els mercats i a influir sobre les institucions democràtiques".Des de Badalona, Dolors Sabater, ha defensat que els ajuntaments recuperin el control d'aquest servei, que puguin fixar preus i que la ciutadania pugui participar en la presa de decisions. Ha celebrat aquesta nova aliança per aconseguir un canvi que "incomoda l'hegemonia i les elits".

