- Londres, 7 de juliol de 2005. A primera hora del matí d'aquest dijous infaust en la memòria de Londres, quatre explosions van terroritzar el transport púbic de la capital britànica. Tres van esclatar al metro i una quarta en un autobús. Van morir 56 persones, entre elles quatre terroristes. Hi va haver fins a 700 ferits. Va ser l'atemptat més greu a Londres des de la Segona Guerra Mundial. Ho reivindica un grup vinculat a Al Qaida.



- Tolosa i Montauban, França, 11 i 15 de març del 2012. Mohammed Merah mata tres soldats en les dues ciutats i uns dies després, el 22 de març, dona mort a tres nens i un mestre d'un col·legi jueu a Tolosa. Merah mort en un enfrontament amb la policia.



- Bulgària, 18 de juliol del 2012. Un atemptat amb bomba contra un autobús a l'aeroport de Burgas provoca la mort del conductor i de set turistes israelians, a més de l'autor. El govern acusa els xiïtes de Hezbolà.



- Londres, 22 de maig de 2013. Dos terroristes islamistes assassinen un soldat al barri londinenc de Woolwich.



- Bèlgica, 24 de maig de 2014. Un home de nacionalitat franco-algeriana assassina quatre persones a l'entrada del Museu Jueu de Brussel·les. El responsable, Mehdi Nemmouche, és detingut a Marsella i serà extraditat a Bèlgica.



- París, 7 de gener del 2015. Atemptat contra la revista satírica Charlie Hebdo. Dos atacants armats amb fusells automàtics assassinen dotze persones, onze a la redacció, i un policia al carrer. La publicació estava amenaçada pel gihadisme per haver publicat caricatures de Mahoma. Dos dies després, els culpables, els germans Kouachi, són abatuts per la policia en l'atac al supermercat Hyper Cacher en què moren quatre ostatges.



- Copenhague, 14 de febrer del 2015. L'atac a un centre cultural de la capital danesa on es debatia sobre l'Islam provoca dos morts i cinc ferits. L'atacant és mort per la policia l'endemà.



- Ankara (Turquia), 10 d'octubre del 2015. Una marxa per la pau a la capital turca acaba amb 102 morts. El govern d'Erdogan ho atribueix a Estat Islàmic.



- París, novembre del 2015. El terrorisme va impactar amb tota la seva brutalitat al cor d'Europa la nit del 13 de novembre del 2015. Atacs coordinats a l'estadi de Saint Denis, a establiments del centre de la ciutat i a la sala de concerts Bataclan on actuaven els Eagles of Death Metal van provocar la mort de 137 persones i més de 400 ferits.



- Brussel·les, 22 de març del 2016. En plena Setmana Santa de fa tot just un any, l'aeroport de Brussel·les i la seva xarxa de metro van ser objecte d'un atemptat islamista que va deixar 35 morts a la ciutat, entre ells tres dels terroristes que el van perpetrar. Almenys 350 persones van resultar ferides, i els autors van tenir relacions amb els que van atemptar a París uns mesos abans en una acció coordinada que va deixar centenars de víctimes.



- Magnanville (França), 13 del juny del 2016. Una parella de policies és assassinada a ganivetades a casa seva per un jihadista. Larossi Abballa, el responsable, és abatut per les forces policials.



- Niça, julol del 2016. En plena celebració del 14 de juliol a la Promenade des Anglais de Niça, un terrorista al volant d'un camió va dedicar-se a atropellar centenars de persones que ocupaven la primera línia de mar de la localitat francesa. En total van morir 85 persones, i 303 van ser ferides. Mohamed Lahouaiej Bouhlel, l'autor, va ser finalment abatut per la policia. Actuava en nom de l'Estat Islàmic.



- Berlín, Nadal del 2016. Un atacant es llança amb un camió contra un mercat nadalenc a la capital alemanya, provocant dotze morts. El conductor del camió va ser trobat mort després. El responsable, Anis Amri, fou mort a trets per la policia a Milà el 23 de desembre.



- Istanbul, desembre del 2016. Dues explosions provocades per suïcides a la sortida d'un partit de futbol al camp de Besiktas provoca 41 morts, la majoria membres de cossos policials. El govern turc atribueix els fets al pro-kurd PKK.



- Istanbul,1 de gener del 2017. Un atemptat contra una discoteca a tocar del Bòsfor deixa 39 morts. L'atac és reivindicat hores després per Estat Islàmic.