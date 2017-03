L'alumne del Vedruna de Girona que pateix una malaltia rara podrà rebre tractament. L'escola ha informat que s'ha trobat un donant compatible de medul·la òssia i que en Roger, que té 10 anys, va ingressar dimarts per començar amb tot el tractament. A principis d'any li van diagnosticar una aplàsia medul·lar, una malaltia rara que requereix d'un trasplantament urgent.Des del primer moment, l'escola es bolcar amb el nen i la seva família per intentar trobar un donant. Van organitzar una primera jornades de donació de sang i medul·la òssia al mateix centre i la solidaritat de companys i veïns va desbordar el centre, que va haver d'organitzar una segona jornada. Un total de 576 persones van atendre la crida. Una xifra rècord de donacions a la demarcació, on la mitjana se situa a l'entorn de les vint.A principis d'any, un alumne de cinquè de l'escola Vedruna, en Roger, va rebre un cop dur. Li van diagnosticar una malaltia rara, una aplàsia medul·lar que requeria d'un trasplantament urgent de moll de l'ós. La seva escola va començar a pensar maneres de poder-lo ajudar i va organitzar una campanya per aconseguir donants.El que va començar com una iniciativa d'una escola de Girona va acabar convertit en un acte de solidaritat que va implicar tota una ciutat. Inicialment s'havia de fer una jornada per aconseguir donants però s'hi va inscriure tanta gent que van haver d'organitzar una segona jornada.Anualment, el Banc de Sang i Teixits de Girona rep una mitjana de 20 donants de medul·la. En les dues jornades que es van organitzar a l'escola Vedruna se'n van aconseguir 576, una xifra que bat tots els rècords a la demarcació.Això es va produir al mes de gener, i des de llavors la família ha estat amb l'esperança de trobar un donant compatible. L'escola ha informat que, finalment, aquest s'ha trobat i que en Roger ja està sotmetent-se al tractament. La directora del centre, Marta Oliva, detalla que el donant és anònim i que, per tant, no saben si es troba entre les persones que van acostar-se a donar sang al Vedruna o prové de qualsevol altre lloc.Ara bé, valora molt positivament la resposta no només de la comunitat educativa del centre sinó de tota la ciutat. "Estem molt satisfets de la resposta de tothom, malgrat que no sabem qui és el donant", afirma. El més important és que, un cop localitzat un donant compatible, l'alumne pot començar el tractament.A partir d'ara, en Roger estarà setmanes ingressat a l'hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona, on ha d'estar aïllat mentre se li administra el tractament . De fet, ja hi va ingressar dimarts i hi ha passat la primera nit. Des de la direcció de l'escola estan en contacte amb la família, que manté una actitud de "cautela" ja que el tractament és llarg. "La família està molt agraïda per la resposta i la preocupació de tots però estan continguts amb què dir perquè estan expectants per veure com va tot", afegeix Oliva.Tant els mesos que ha estat a casa com també el temps que estigui a l'hospital, en Roger podrà anar seguint el curs. Gràcies al Departament d'Ensenyament, disposa d'un mestre que li fa seguiment personalitzat, l'ajuda a avançar en els continguts i a fer deures. "Ell es troba bé i està animat", explica Oliva.Des de la direcció el Vedruna tenen clar que, malgrat es perdi pràcticament tot el curs, ha de seguir amb els seus companys de classe, amb qui manté contacte i ha fet videoconferències per fer-li arribar el seu suport."La situació acadèmica ara mateix és el menys important, el que volem és que es recuperi i pugui tornar a estar aviat entre nosaltres", subratlla la directora. Segons Oliva, el suport dels alumnes del Vedruna és unànime i en Roger està sempre present entre tots ells. "No hi ha redacció on no surti en Roger, tots li envien ànims i se'n recorden sempre d'ell", conclou.

