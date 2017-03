17:10 Un testimoni de l'atac explica als periodistes què ha vist: "He pogut sentir almenys un fort tret, un tret d'arma". Ha recollit les declaracions un periodista de la BBC.

An eye witness to attack on Westminster bridge pic.twitter.com/p19P2lnSjK — Nick Robinson (@bbcnickrobinson) 22 de març de 2017

17:08 La BBC ha fet públic un vídeo dels primers moments després que es produís l'atac. Es veuen persones corrent i escenes de pànic mentre la policia intenta acordonar la zona.

People run out of UK parliament following major security incident in London https://t.co/4bbN3OyPG2 pic.twitter.com/cqq4vQgPw2 — CNN (@CNN) 22 de març de 2017

17:06 Els serveis d'emergència asseguren que han rebut el primer avís sobre l'atac quan faltaven cinc minuts per tres quarts de tres (hora local). Our latest statement on #Westminster, published at 3:40pm, is available on our website: https://t.co/I7fzygqVMo — London Ambulance (@Ldn_Ambulance) 22 de març de 2017

17:02 El parlament escocès ha suspès el debat que tenia previst celebrar aquesta tarda per discutir la celebració d'un segon referèndum d'independència.

17:00 La BBC assegura que la policia ha localitzat un vehicle sospitós a les afores del parlament i que l'està inspeccionant.

Crowds being moved out of Parliament Square, policeman tells BBC, suspect vehicle outside UK Parliament.



Latest: https://t.co/WG8yXW8f4n pic.twitter.com/umfHcz3Fs1 — BBC Breaking News (@BBCBreaking) 22 de març de 2017

16:55 El diputat Jake Barry explica a través de Twitter ha està tancat en una sala amb dos ministres del govern i cinc diputats més a l'espera de ser evacuats. Westminster continua tancat i no es deixa entrar ni sortir a ningú. Locked in an office with a 2 of ministers and 5 other colleagues waiting to be evacuated. — Jake Berry (@JakeBerry) 22 de març de 2017

16:52 Imatge del vehicle d'un dels presumptes atacants. Segons el relat dels testimonis que recullen diversos mitjans locals, ha atropellat almenys cinc persones al pont de Westminster abans de xocar contra una de les tanques del parlament i ser abatut. PHOTO: Image allegedly showing the scene of the shooting outside UK Parliament. - @Lukesteele4 pic.twitter.com/1KWZHU1e2a — Conflict News (@Conflicts) 22 de març de 2017

16:50 Segons el britànic The Guardian, la primera ministra, Theresa May, ha estat evacuada del parlament escortada per diversos agents i ja es troba en un lloc segur.

16:48 La policia parla d'un "atemptat terrorista", però encara no s'ha pogut determinar si porta segell jihadista. Incident in #Westminster: We are treating this as a terrorist incident until we know otherwise — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 22 de març de 2017