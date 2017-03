09:25 La policia demana als mitjans de comunicació que "no identifiquin" l'atacant perquè estan en una fase sensible de la investigació "I would continue to ask the media not to identify the attacker whilst we are at a sensitive stage in our investigation" #WestminsterAttack — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 23 de març de 2017

09:18 Els quatre morts són dos civils (vianants), un policia i l'assaltant, apunta Scotland Yard.

08:37 La policia de Birmingham ha confirmat que hi ha set persones detingudes, que s'han fet sis escorcolls en aquesta ciutat i que l'autor va actuar en solitari. El comissionat adjunt de la Policía Metropolitana, Mark Rowley, ha rebaixat la xifra de morts a quatre i ha dit que hi ha 29 persones ferides, set de les quals en estat crític.

08:36 El presumpte terrorista va llogar el cotxe amb el qual va perpetrar l'atac a Birmingham, a 200 quilòmetres de Londres. Segons la BBC, hauria llogat un Hyundai 4x4 de color gris fosc prop de Hagley Road.



08:19 La BBC també confirma que hi ha detinguts a Birmingham UK police have made arrests in Birmingham during a raid understood to be linked to #Westminster attackhttps://t.co/bCSohhHk4W https://t.co/kDKwIBHA5O — BBC Breaking News (@BBCBreaking) 23 de març de 2017

07:40 Segons alguns mitjans locals, hi ha diversos detinguts a Birmingham, tot i que no es coneixen els detalls.

07:34 El vídeo mostra el moment en el que el cotxe en el que anava l'atacant travessa el pont de Westminster a tota velocitat, atropellant desenes de persones.



07:03 Segons la BBC, el vehicle que es va fer servir per a l'atemptat estaria llogat a Birmingham.

07:02 La policia britànica està portant a terme aquesta matinada un operatiu a la ciutat de Birmingham. No se'n coneixen encara els detalls.

00:21 El que sabem de l'atac a Londres



- Cinc persones han mort i vint han resultat ferides en un atac a l'exterior del Parlament britànic, a Londres. Una de les víctimes és l'autor de l'atac. Els altres tres morts són un policia i dos vianants. Entre els ferits hi ha tres estudiants francesos.

- Scotland Yard està tractant l'atac com un possible atemptat de l'islamisme radical.

- Un vehicle ha atropellat diverses persones al pont de Westminster just abans d'impactar contra la tanca del Palau de Westminster. Segons la BBC, la policia ha trobat un paquet sospitós a l'interior del cotxe.

- Un agent de policia ha estat apunyalat en el recinte parlamentari després que un individu baixés del vehicle sinistrat. Tot i que els serveis d'emergència l'han intentat reanimar, el policia ha mort al lloc dels fets.

- Tal com ha confirmat el president de la Cambra dels Comuns, David Lidington, un company de l'agent de policia ferit ha disparat contra el presumpte agressor, que actuava en solitari.

- Scotland Yard confirma que la persona que ha comès els apunyalaments i que ha atropellat diverses persones és la mateixa.

- El Parlament britànic està tancat i els diputats han rebut la recomanació de quedar-se a la cambra principal o a les seves oficines. S'ha començat a evacuar la premsa.

- La primera ministra, Theresa May, ha estat evacuada del Parlament britànic escortada per diversos agents i ja és a Downing Street, mentre que altres membres del govern encara es troben en seu parlamentària. Participaven en la sessió de control.

- La policia ha tancat els accessos a l'entorn de Westminster i ha reclamat a la ciutadania que aporti qualsevol informació sobre l'atac, també sobre comportaments que es puguin considerar sospitosos.



El que no sabem de l'atac a Londres



- Es desconeix la identitat de l'atacant que ha encastat el cotxe a la vora del parlament britànic. La policia, de moment, prefereix no fer-la pública.

- La policia investiga els fets com un atemptat terrorista, però encara no ha estat reivindicat per cap organització.

- Les forces de seguretat no descarten que l'atacant hagi actuat amb ajudants, però encara no ho té clar.

22:25 May ha anunciat que el parlament es reunirà demà amb normalitat i ha apel·lat a la quotidianitat per superar l'atac en una ciutat que el 2005 ja va ser fortament colpejada pel terrorisme.

21:58 Theresa May, primera ministra britànica, compareix després de l'atac a Londres: "Mai permetrem que les veus de l'odi ens separin".

21:04 El Palau de Westminster està sent evacuat quatre hores després de l'atac que ha causat la mort a quatre persones.

20:48 Mariano Rajoy transmet el seu suport al poble britànic. "Condemno l'atac als voltants del Westminster, Londres. Solidaritat amb les víctimes", ha escrit el president espanyol a través de Twitter. España está con el pueblo británico. Condeno el ataque sufrido en las inmediaciones de Westminster, Londres. Solidaridad con las víctimas MR — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 22 de març de 2017

20:04 Segons Press Association, Westminster recuperarà la normalitat demà. Tant la cambra dels comuns com la dels lords reactivaran l'activitat habitual. El parlament britànic ja està totalment buit després que l'hagin abandonat tots els diputats i la resta del personal de manera progressiva.

19:40 Els turistes confinats per seguretat al London Eye comencen a baixar. People are now being allowed off the London Eye, after services were suspended because of the UK Parliament attack https://t.co/1LpK3VpN1A pic.twitter.com/QKgfQkxLY6 — CNN International (@cnni) 22 de març de 2017

19:26 El responsable de la unitat anti-terrorista de Londres, Mark Rowley, va revelar dies enrere que els serveis secrets britànics han avortat fins a 13 atacs terroristes a Regne Unit els últims quatre anys. Aquesta tarda ha assegurat davant dels mitjans que "ha passat el que sabíem que podia produir però que esperàvem que no passés".

19:23 Donald Trump, sobre l'atac a Westminster: "He sentit algunes novetats importants que venen de Londres, acaba de passar". El seu portaveu, Sean Spicer, ha condemnat els fets i ha avançat que el president nord-americà ha parlat amb Theresa May. També ha trucat la primera ministra britànica la cancellera alemanya, Angela Merkel, que li ha traslladat "el suport del poble alemany". Trump: "Hearing some big news having to do with London, it just happened." https://t.co/iVw3uvMEbw pic.twitter.com/GYbvGFHI1X — CNBC Now (@CNBCnow) 22 de març de 2017

19:05 El que sabem de l'atac a Londres:



-Quatre persones han mort i vint han resultat ferides en un atac a l'exterior del Parlament britànic, a Londres. Una de les quatre víctimes és l'autor de l'atac. Els altres tres morts són un policia i dos vianants. Entre els ferits hi ha tres estudiants francesos.



-Scotland Yard està tractant l'atac "com un incident terrorista fins que no es demostri el contrari".



-Un vehicle ha atropellat diverses persones al pont de Westminster just abans d'impactar contra la tanca del Palau de Westminster. Segons la BBC, la policia ha trobat un paquet sospitós a l'interior del cotxe.



-Un agent de policia ha estat apunyalat en el recinte parlamentari després que un individu baixés del vehicle sinistrat. Tot i que els serveis d'emergència l'han intentat reanimar, el policia ha mort al lloc dels fets.



-Tal com ha confirmat el president de la Cambra dels Comuns, David Lidington, un company de l'agent de policia ferit ha disparat contra el presumpte agressor, que actuava en solitari, segons les primeres hipòtesis.



-Scotland Yard confirma que la persona que ha comès els apunyalaments i que ha atropellat diverses persones és la mateixa. No hi hauria, per tant, dos atacants, tal i com s'havia especulat inicialment.



-El Parlament britànic està tancat i els diputats han rebut la recomanació de quedar-se a la cambra principal o a les seves oficines. S'ha començat a evacuar la premsa.



-La primera ministra, Theresa May, ha estat evacuada del Parlament britànic escortada per diversos agents i ja és a Downing Street, mentre que altres membres del govern encara es troben en seu parlamentària. Participaven en la sessió de control.



-La policia ha tancat els accessos a l'entorn de Westminster i ha reclamat a la ciutadania que aporti qualsevol informació sobre l'atac, també sobre comportaments que es puguin considerar sospitosos.

19:04 Segons el cap anti-terrorista d'Scotland Yard, dos dels quatre morts serien vianants que han estat envestits pel cotxe de l'atacant. Les altres dues víctimes són el presumpte terrorista i un policia que custodiava l'entrada al parlament.

19:00 El cap anti-terrorista d'Scotland Yard parla d'un sol atacant, assegura que ha estat abatut i avança que és una de les quatre víctimes mortals.

18:58 El cap anti-terrorista d'Scotland Yard assegura que hi ha quatre persones mortes, entre les quals l'atacant. Hi ha vint persones ferides.

18:56 Le Figaro avança que s'haurien trobat dos ganivets al lloc dels fets.

18:52 En aquests moments hi ha confirmats dos morts: una dona que ha estat envestida pel cotxe de l'atacant i el policia que ha rebut una ganivetada just abans que el presumpte terrorista fos abatut.

18:47 Centenars de diputats, periodistes i visitants s'apleguen en una de les sales de Westminster a l'espera de ser evacuats per la policia. Around 600 MPs, peers and members of the public wait to be evacuated in Westminster Hall. pic.twitter.com/aTVm7AHopZ — Christopher Hope (@christopherhope) 22 de març de 2017

18:40 El portaveu de la Casa Blanca, Sean Spicer, ha condemnat l'atac de Londres en una compareixença extraordinària. El responsable de premsa de l'administració Trump ha revelat que el president nord-americà ha parlat per telèfon amb la primera ministra britànica, Theresa May. White House: "The city of London and Her Majesty's government have the full support of the US government" in responding to Parliament attack pic.twitter.com/Li6FP1YEBy — CNN International (@cnni) 22 de març de 2017 ​

L'ex-primer ministre britànic David Cameron, predecessor de May en el càrrec, també ha lamentat els fets en una piulada a Twitter. My thoughts with the families of those injured & killed. Those seeking to attack our democracy with these barbarous methods will never win. — David Cameron (@David_Cameron) 22 de març de 2017

18:37 The Guardian i la BBC asseguren que el policia que ha estat apunyalat a les portes de Westminster ha mort.

18:36 Un testimoni explica a Sky News les escenes de pànic que ha viscut ens els instants posteriors a l'atac. "People were screaming... something bad was happening": Witnesses to the #London terror attack speak to Sky News #Westminster #Parliament pic.twitter.com/YrvJbILpEA — Sky News (@SkyNews) 22 de març de 2017

18:32 Daily Mail fa pública la primera imatge del presumpte atacant. Se'l veu sent atès pels serveis d'emergència. 'A guy came past me with a big knife and just started plunging it into the policeman’ https://t.co/4FcGbcbhMR pic.twitter.com/pLYikWpeUL — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) 22 de març de 2017

18:31 Le Figaro assegura que un dels tres estudiants de secundària francesos ferits en l'atac estaria en estat crític, "entre la vida i la mort".

18:27 El secretari d'Exteriors britànic, Tobias Ellwood, s'ha encarat amb l'atacant quan ha vist que intentava apunyalar els policies que custodiaven l'entrada del parlament. Segons Daily Mail, Ellwood ha resultat ferit lleu amb un cop al cap. Minister Tobias Ellwood fought to save the life of stabbed officer at Westminster https://t.co/RaiiT8jNV5 pic.twitter.com/Nz9uwOA2JU — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) 22 de març de 2017

18:22 El tabloide Daily Mail publica la fotografia del moment de l'arrest del presumpte atacant, un cop ja havia estat abatut. A la imatge es veu el ganivet que hauria utilitzat per a apunyalar almenys un policia. A knife was seen on the cobbles in front of Parliament after the attacker was shot https://t.co/apV4HnlEii pic.twitter.com/eddO1Q8fkS — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) 22 de març de 2017

18:20 La policia britànica assenyala que "no es pot especular" sobre si l'atac ja s'ha acabat.

18:16 La BBC assegura que s'ha aturat l'evacuació del parlament després que els cossos de seguretat hagin detectat un paquet sospitós a l'interior del vehicle de l'atacant. Han avisat els artificiers per explorar-ne el contingut.

18:15 Segons diversos mitjans locals, tres ferits són estudiants de secundària francesos que eren a Londres de visita i que creuaven el pont just en el moment de l'atropellament.

18:12 Un professor que passava pel pont de Westminster en el moment de l'atac parla d'almenys cinc persones ferides després de ser envestides per un cotxe. Ha gravat imatges dels segons posteriors a l'atropellament. A car on Westminster Bridge has just mowed down at least 5 people. pic.twitter.com/tdCR9I0NgJ — Radosław Sikorski (@sikorskiradek) 22 de març de 2017

18:07 La declaració sencera del portaveu de Scotland Yard sobre l'atac d'aquesta tarda. "Full counter-terrorism investigation under way" after Westminster terror incident - Met Police Commander https://t.co/WG8yXWpPVV pic.twitter.com/SjAlBHicbp — BBC Breaking News (@BBCBreaking) 22 de març de 2017

18:03 Segons Reuters, els serveis d'emergència han rescatat una dona del riu Tàmesi. S'ha llençat al riu per evitar ser atropellada pel cotxe de l'atacant. Està ferida greu i ha estat evacuada a l'hospital.

17:57 La primera ministra, Theresa May, està seguint la investigació de l'atac des de Downing Street. Era a Westminster quan s'ha produït l'atac.

17:56 Tot el que sabem de l'atac de Londres:



-Almenys dues persones han mort i una dotzena han resultat ferides en un atac a l'exterior del Parlament britànic, a Londres.



-Scotland Yard està tractant l'atac "com un incident terrorista fins que no es demostri el contrari".



- Un vehicle ha atropellat diverses persones al pont de Westminster just abans d'impactar contra la tanca del Palau de Westminster.



-Un agent de policia ha estat apunyalat en seu parlamentària. Tal com ha confirmat el president de la Cambra dels Comuns, David Lidington, un company de l'agent de policia ferit ha disparat contra el presumpte agressor, que actuava en solitari, segons les primeres hipòtesis.



-El Parlament britànic està tancat i els diputats han rebut la recomanació de quedar-se a la cambra principal o a les seves oficines.



-La primera ministra, Theresa May, ha estat evacuada del parlament escortada per diversos agents i ja és a Downing Street, mentre que altres membres del govern esperen encara ser evacuats.



-La policia ha tancat els accessos a l'entorn de Westminster i ha reclamat a la ciutadania que aporti qualsevol informació sobre comportaments que es puguin considerar sospitosos.



El que no sabem:



-Es desconeix la identitat de l'atacant que ha encastat el cotxe a la vora del parlament britànic.



-La investigació apunta que actuava sol, però no es descarta que tingués suport extern.



-La policia investiga els fets com un atemptat terrorista, però encara no ha estat reivindicat per cap organització.

17:52 Un vídeo d'Sky News mostra l'entrada al parlament britànic de les forces de seguretat just després de l'atac. This footage shows police entering Parliament after a terror attack in #Westminster. Follow the latest on Sky News https://t.co/K4qe34eeFg pic.twitter.com/EMcY1VFfUr — Sky News (@SkyNews) 22 de març de 2017

17:51 Scotland Yard confirma que la persona que ha comès els apunyalaments i que ha atropellat diverses persones és la mateixa. No hi hauria, per tant, dos atacants, tal i com s'havia especulat inicialment.

17:48 VÍDEO en DIRECTE de la zona de Westminster, on s'ha produït l'atac.



17:47 Scotland Yard assegura que ha "passat el pitjor". El portaveu de la policia metropolitana avisa als ciutadans que "veuran policia a tots els carrers per garantir la seguretat de Londres" i demana col·laboració ciutadana per ajudar els investigadors a aclarir les causes del succés. Ha parlat de "diversos ferits", però no ha donat més detalls.

17:42 Sky News parla ja d'almenys dos morts. Fins ara, només hi havia confirmada una víctima mortal i nombrosos ferits crítics.

17:40 El diari britànic The Telegraph assegura que un grup d'estudiants francesos travessava el riu Tàmesi pel pont de Westminster just en el moment que s'ha produït l'atropellament. French students were on the bridge at the time of the incident. A teacher said three of his pupils had been hit https://t.co/oiCGGVWrPq pic.twitter.com/m4P02NR0yF — The Telegraph (@Telegraph) 22 de març de 2017