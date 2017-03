Deputy speaker announces UK Houses of Parliament suspended after incident on Westminster Bridge https://t.co/WG8yXWpPVV pic.twitter.com/0SpfNcjAIv — BBC Breaking News (@BBCBreaking) March 22, 2017

Commoció i confusió a Londres. Almenys una persona ha mort i una dotzena han resultat ferides en un atac a l'exterior del Parlament britànic, a Londres, aquest migdia. Scotland Yard està tractant l'atac "com un incident terrorista fins que no es demostri el contrari". A hores d'ara, el Palau de Westminster es troba tancat i els diputats es troben a l'interior. Segons el britànic The Guardian, la primera ministra, Theresa May, ha estat evacuada del parlament escortada per diversos agents i ja es troba en un lloc segur, mentre que altres membres del govern esperen encara ser evaquats.El relat que estan oferint diferents mitjans britànics és que un cotxe que circulava a tota velocitat per la vorera ha atropellat diverses persones al pont de Westminster i ha xocat després contra la valla de l'edifici del Parlament. Un individu hauria sortit del vehicle amb un ganivet i s'hauria enfrontat a un policia. És aleshores quan s'hauria produït el tiroteig.El president de la Cambra dels Comuns, David Lidington, ha confirmat que la policia ha abatut el sospitós, però no ha ofert més detalls. Poc després, ha assegurat que un agent ha estat apunyalat a l'interior del Parlament.La BBC informa que un vehicle sospitós està sent escorcollat al lloc de l'atac.La Policia Metropolitana ha assegurat a Twitter que els han informat al voltant de les 14.40 hores d’un "incident al pont de Westminster" i ha explicat que està sent tractat com un "incident amb armes de foc".El Parlament d'Escòcia ha suspès el debat que tenia previst celebrar aquesta tarda per discutir la celebració d'un segon referèndum d'independència.

