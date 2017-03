Moment de la signatura del conveni entre Ajuntament, PEN i Faber Foto: Pau Masó

La Residència d’Arts, Ciències i Humanitats d’Olot trenca fronteres i obra les portes a escriptors perseguits d’arreu del món. El conveni, firmat aquesta setmana amb l’Ajuntament d’Olot i el PEN català, ha de permetre a la residència acollir músics, literaris, periodistes i tot tipus d’escriptors que hagin estat perseguits en el seu país d’origen per les seves idees.Es preveu rebre uns cinc escriptors vinguts dels cinc continents mundials que portaran a terme una estada a Olot per poder treballar amb unes condicions òptimes que no troben en el seu país d’origen. Està previst, com tots els residents a Faber, que hi hagi un retorn al territori i, per tant, que els escriptors que arribin ofereixin conferències o activitats a la Garrotxa. Faber ja ha acollit fins ara 4 escriptors perseguits en el seu país d’origen, però amb la firma d’un conveni amb el PEN català, es formalitza la voluntat de seguir amb aquesta iniciativa.El PEN català és una entitat a nivell mundial que defensa els drets dels escriptors, lluita per la llibertat d’expressió i els drets lingüístics, i promou l’intercanvi de coneixements literaris entre territoris. L’associació catalana és una branca de l’entitat internacional anomenada International PEN (Poets, Essayists and Novelists) que va ser creada el 1922 a Londres amb la finalitat d’agrupar els escriptors escampats per culpa de la Primera Guerra Mundial. Avui en dia, l’entitat compta amb 150 centres al món amb presència a 104 països. El PEN català va ser la tercera seu de l’organització a néixer i ha estat dirigida per grans escriptors catalans com Joan Oliver, Josep Vicenç Foix, Maria Aurèlia Capmany o Popeu Fabra.El director de la Residència Faber, Francesc Serés, ha explicat que la firma del conveni entre les dues entitats és la “formalització” d’un llarg període de treball. “És una oportunitat de mirar el món des d’un altre punt de vista, una oportunitat per aprendre”, ha remarcat Serés.L’enllaç formal entre el PEN català, l’Ajuntament d’Olot i Faber, pot ser un pas endavant en incloure la capital de la Garrotxa com una ciutat refugi d’escriptors perseguits. La Xarxa de Ciutats Refugi és una iniciativa impulsada pel PEN que busca el suport i la complicitat dels Ajuntaments perquè acullin i donin projecció als escriptors refugiats. Actualment es compta amb 70 ciutats a tot el món que acullen a través d’una beca anual que finança l’estada, la seguretat, la integració al territori i la projecció del refugiat en el món literari.

