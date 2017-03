El Tribunal Suprem ha condemnat Francesc Homs a un any i un mes d'inhabilitació per la jornada de participació del 9-N i el Govern ho considera "inassumible". Així ho ha expressat des dels passadissos del Parlament la consellera de la Presidència, Neus Munté, minuts després de fer-se pública la sentència. "Trobem injust que es condemnin persones per defensar idees democràtiques", ha ressaltat Munté, que ha emmarcat la decisió dins la "judicialització extrema" que està promovent l'Estat per frenar el procés.Preguntada per la poca durada de la condemna, sempre tenint en compte les penes que demanava la Fiscalia -de fins a nou anys per desobediència i prevaricació-, la consellera ha destacat que "qualsevol condemna seria injusta". No pensa el mateix el portaveu parlamentari de Ciutadans, Carlos Carrizosa, que ha constatat que "ningú està per sobre de la llei" i que s'ha demostrat que el 9-N era "il·legal".

