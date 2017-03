El ple del Parlament que ha permès aprovar els pressupostos ha estat convuls. I la votació que ha validat la via del referèndum, també. Junts pel Sí i la CUP han sumat per donar recorregut a la fórmula definitiva que avala el referèndum dins dels comptes, i han comptat amb un vot extra, el de la diputada Àngels Martínez, una dels representants de Podem a Catalunya Sí que es Pot (CSQEP). A diferència del seu grup parlamentari, que s'ha abstingut en aquestes votacions sobre el referèndum, Martínez ha votat a favor de les esmenes validades per les forces independentistes. D'aquesta manera, ha compartit la via del referèndum unilateral defensada per Junts pel Sí i la CUP.La decisió de la diputada, persona pròxima al secretari general de Podem Catalunya, Albano Dante Fachin, ha estat ben visible a la cambra. En conversa amb la premsa, Martínez ha defensat que el seu vot ha estat a consciència i no un error a l'hora d'emetre posició. La diputada ha afegit que ha optat per un vot favorable perquè considera que els pressupostos han de garantir els diners per poder celebrar la consulta "per una via o l’altra". La seva decisió ha generat perplexitat i malestar dins del seu grup parlamentari, tal com han exposat portaveus de CSQEP consultats per. Aquests portaveus han assegurat que la posició de Martínez és contrària al posicionament del grup parlamentari, que no defensa la via unilateral.Representants de CSQEP han fet constar que Martínez no havia participat en les dues últimes reunions en què el grup parlamentari havia debatut la posició en relació al referèndum i els pressupostos. La diputada tampoc havia comunicat prèviament que trencaria la disciplina de vot. "No ha dit res", exposen fonts de CSQEP.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)