Una gestió pública, transparent, participativa i sostenible del cicle integral de l’aigua. Aquest és l'objectiu de l'Associació Catalana de Municipis per a la Gestió Pública de l'Aigua, un nou ens que es crearà amb l'impuls de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i sis alcaldes més de l'àrea metropolitana: Dolors Sabater (Badalona), Carles Escolà (Cerdanyola del Vallès), Lluís Tejedor (El Prat de Llobregat), Juli Fernàndez (Sabadell), Núria Parlon (Santa Coloma de Gramenet) i Jordi Ballart (Terrassa).Els alcaldes i alcaldesses han signat un protocol d’intencions per al compromís de la creació de la xarxa articulada com a associació de municipis, però oberta a ens supra-municipals, sectors acadèmics i societat civil organitzada. S'han compromès a difondre, vetllar, promoure i impulsar una gestió pública de l'aigua i a donar suport a tots els municipis que volen apostar per aquest model de gestió.Colau ha subratllat que la creació d'aquest "front comú" no hagués estat possible sense la feina de consciència col·lectiva d'una nova cultura de l'aigua que han fet entitats com Aigua és vida o la Plataforma en defensa de l'Ebre"Sabem que hi ha privilegis adquirits, interessos molt poderosos i un marc legislatiu que no sempre està pensat per la defensa del bé comú. Però estem disposades a utilitzar tots els mitjans al nostre abast per defensar els interessos de la ciutadania, per què ens hi juguem molt", ha afirmat Colau.

