La Guàrdia Civil ha detingut dos homes de nacionalitat andorrana i espanyola, de 58 anys i 44 anys, per un suposat delicte de contraban de tabac. Els agents els van enxampar a Cambrils (el Baix Camp) quan estaven transportant 21.500 paquets de tabac de diferents marques valorats en 87.500 euros.

La policia va iniciar la intervenció perquè a principis de març va començar a sospitar que els dos detinguts es podrien dedicar al contraban de tabac.Finalment el passat 19 de març va ser quan se'ls va localitzar en el moment de sortir d'un garatge conduint dos cotxes de la marca Mercedes en un dels quals hi havia amagat el tabac i l'altre era utilitzat com a llançadora per tal d'avisar en cas de presència policial.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)