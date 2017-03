Asun Esteban i Carlota Goyta, creadores d'en Teo Foto: Adrià Costa

En Teo va néixer l'any 1977 i de seguida va gaudir de la complicitat dels nens i dels pares d'arreu del país. L'oferta per a infants, que aleshores no era tan generosa com ho és avui, va fer forat en una època on tot era per fer i tot havia de ser possible. Per ventura de moltes famílies, aquell nen pèl-roig va ser un pioner a l'hora publicar llibres amb seqüències a doble pàgina i amb il·lustracions molt riques que els nens podien seguir perfectament, amb una història que evoluciona i que fa que a cada lectura es puguin trobar nous detalls.Però, quin és l'èxit d'en Teo? Possiblement, i tal com afirmen les autores –Asun Esteban i Carlota Goyta, les Violeta Denou–, que és un nen normal que fa coses normals. Ni és el més llest, ni el més valent, ni el més guapo, ni viu aventures exòtiques, ni fa encanteris màgics. "Fa coses bàsiques i genèriques que fan els nens d'entre 2 i 5 anys", subratllen, amb la humilitat que les ha fet arribar fins aquí, quaranta anys després, amb una criatura que és més viva que mai. "Al marge de tendències i de modes, en Teo ha estat fidel al seu propi estil. I els nens necessiten històries que els remetin a ells mateixos, a la seva pròpia vida i a la realitat del dia a dia".Un dels altres, i molts, factors de l'èxit també és que en Teo és un personatge arrelat, amb valors que tenen a veure amb l'afecte, la innocència, la curiositat i el bon tarannà. I, per celebrar-ho, Timun Mas ha preparat un llibre emblemàtic que recopila quatre històries molt significatives de la col·lecció El Teo descobreix el món. "Estic segura que serà fantàstic per als nens, però també per als pares que ban créixer amb ell i estimen el personatge", afirma Marta Bueno, la directora de l'àrea Infantil del Grup Planeta.Carlota Goyta i Asun Esteban són el nom artístic de la Violeta Denou, les creadores del Teo, un personatges que es manté jove "perquè sempre ha estat natural, tal i com el vam concebre. Vivim de la realitat, l'escenari que tenim al voltant és el que ens serveix de guia per fer les il·lustracions i no pretenem res més que mostrar el món on vivim. No és una cosa estudiada". A banda d'aquesta vocació de quotidianitat, gens transcendent, el personatge també "representa molts valors que volíem inculcar als nostres fills", afirma Asun Esteban."Mai hem estat gaire conscient que en Teo es convertia en un èxit, amb sis milions d'exemplars venuts arreu del món", afegeix Carlota Goyta, al seu torn. "Podem dir que hem treballat molt per tenir aquests bons resultats, i que l'èxit ens ha anat arribant a partir de les opinions de la gent del carrer". Un contacte amb la realitat que demostra que en Teo és plenament vigent, sobretot gràcies al record que en conserven els pares d'avui en dia, "aquells nens que el van llegir al seu temps i que encara troben el seu Teo a les llibreries".Malgrat que el personatge ha viscut sempre lluny de les voluntats del moment del mercat, en Teo no ha estat mai lluny de la innovació. Ara mateix, l'univers del personatge segueix una línia d'il·lustracions noves que ha desembocat en una app per a mòbils i tauletes, El món d'en Teo. La darrera passa d'un nen que s'ha fet gran sense deixar de ser nen, i sense deixar de fascinar pares, fills i lectors de tota mena. Un dels millors amfitrions per entrar, de ple, al món fascinant dels llibres.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)