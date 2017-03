García Albiol a la seu del PP. Darrera d'ell, els diputats Alejandro Fernández, Santi Rodríguez i Esperança Garcia. Foto: Europa Press

Dissabte comença el congrés del Partit Popular català. Amb poques incògnites. Xavier García Albiol, únic candidat a la presidència de la formació, agafarà finalment els regnes després d'una llarga etapa d'interinatge en què ha actuat com a líder però encara amb Alicia Sánhez-Camacho de presidenta.L'únic enigma a desvetllar és el nom de qui ocupi la segona posició dins de l'executiva del PP, la secretaria general, fins ara en mans de Jordi Cornet, que ha hagut de compaginar el càrrec amb el de delegat del govern espanyol a la Zona Franca. Quatre noms destaquen com a "finalistes" per esdevenir el número dos de García Albiol.Regidor a Cornellà i exdiputat al Congrés, aquest advocat de 41 anys té a favor seu aparèixer com una de les cares del PP metropolità. Dur ideològicament, amb fama de treballador, Serrano ha fet una carrera llarga en el partit, pujant esglaons des de la branca juvenil, Noves Generacions. Ha estat secretari d'immigració del PP i és presentat per l'entorn de García Albiol com exemple de la nova fornada de dirigents madurada en l'àmbit municipal. A favor seu té la bona relació amb l'exalcalde de Badalona. En contra, una menor projecció pública que alguns dels seus competidors.La diputada per Barcelona al Parlament és, junt amb Serrano, una aposta de García Albiol, qui la veuria bé al seu costat com a secretària general. Advocada de formació i acostumada a participar en tertúlies, té a favor la seva imatge de dona jove i mediàtica. Va ser en el seu moment un fitxatge de Sánchez-Camacho. Garcia provenia de Ciutadans, partit pel qual va ser candidata a Barcelona a les municipals del 2007. En un moment en què el PP ha de recuperar terreny a Ciutadans en l'espai de la dreta unionista, Esperança Garcia pot ser una bona opció. En contra té que alguns dins del PP la veuen poc "pota negra".Portaveu adjunt del grup del PP al Parlament, Santi Rodríguez és una figura respectada dins del seu partit: parlamentari abrandat, coneixedor de la lletra petita del reglament, té a favor seu suports importants. Enric Millo, delegat del govern a Catalunya, li dona suport, i amb ell la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, que vol disposar d'un PP català en línia amb la seva estratègia a Catalunya. En contra pot tenir que la seva imatge no lliga tant amb la renovació que García Albiol vol mostrar en el Congrés. també que dins del partit se'l considera un bon parlamentari més que un bon organitzador, que és una de les condicions que ha de reunir el nou secretari general.L'exdiputat al Congrés va fer bones connexions a Madrid. Conserva bona relació amb el portaveu Rafael Hernando i és vist amb simpatia per la secretària general María Dolores de Cospedal, el que pesa molt en aquests moments. També la ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, aplaudiria la seva elecció. En contra té la seva renúncia a l'escó al Parlament poc després del 27-S, encara no prou explicada, i el seu desmarcament de García Albiol en un moment en què sectors de la direcció de Gènova dubtaven sobre l'exalcalde de Badalona. Això no el fa el preferit del nou president dels populars catalans.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)