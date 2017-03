Accés al servei d'Urgències del Parc Taulí. Foto: Albert Segura

Els vuit municipis de l'àrea d'influència de l' Hospital Parc Taulí de Sabadell enviaran una carta a la Generalitat per reclamar millores a l'atenció primària en aquestes poblacions i a les urgències d'aquest centre sanitari. La decisió s'ha pres en el marc de la quarta trobada de la Taula de Diàleg dels ajuntaments d'aquesta zona sanitària. L'escrit hauria d'estar enllestit aquesta setmana.Segons ha explicat el regidor de Salut de Sabadell, Ramon Vidal, la carta vol reclamar al Govern que tiri endavant totes aquelles millores que són necessàries per resoldre l'actual saturació del servei d'Urgències de l'Hospital Parc Taulí. Des del punt de vista dels municipis afectats la principal actuació ha d'estar enfocada a millorar l'atenció primària amb més pressupost i professionals per evitar que l'hospital sabadellenc rebi més pacients dels imprescindibles."Millorar les actuacions des de primària és molt important", ha assegurat Vidal que ha explicat que "s'han detectat un 30% de cassos d'urgències que arriben al Taulí i que no haurien d'arribar", ha apuntat el regidor. D'aquesta forma els ajuntaments afectats confien en poder donar una resposta a curt termini a la problemàtica actual que pateix la instal·lació mentre no es duu a terme la remodelació del servei d'Urgències prevista pel 2019.Els ajuntaments de Sabadell, Cerdanyola, Barberà, Ripollet, Polinyà, Sentmenat, Castellar i Badia, també demanaran al Govern que tiri endavant la resolució del Parlament de juny de 2015 en què l'executiu català es comprometia a impulsar la creació d'una Taula de Diàleg del Taulí. "Actualment som els ajuntaments els que estem organitzant aquestes trobades, però des de la conselleria no s'ha fet cap pas i ja fa dos anys que esperem", ha lamentat el regidor.

