Albert Serra, alcalde de Roda de Ter Foto: ACN

L'alcalde de Roda de Ter, Albert Serra, ha confirmat en declaracions a l'ACN que un dels vigilants municipals de la població va detectar el maig del 2016 "indicis de radicalització islàmica" en un dels detinguts –el jove de 26 anys- i la seva parella, tots dos veïns del municipi. De fet, ha explicat que precisament el mes d'abril de l'any passat els Mossos van fer un curs de formació a tots els vigilants municipals de la comarca d'Osona, on van incidir especialment en el tema del jihadisme."Ens van dir que qualsevol indici que poguéssim trobar, per trivial o banal que pogués semblar, el comuniquéssim de seguida, i així ho vam fer", ha explicat. El batlle ha celebrat que el treball coordinat entre els vigilants i els Mossos ha permès culminar les detencions. El mes de novembre de 2016 una operació de la Fiscalia de l'Audiència Nacional va acabar també amb la detenció d'un veí de Roda, acusat de formar part d'Estat Islàmic. Serra ha volgut deixar clar que es tracta de casos "aïllats".El batlle de Roda de Ter ha apuntat que els dos detinguts feia temps que vivien al municipi. De fet, un d'ells, l'home de 37 anys, vivia amb els seus pares i germans a un habitatge de l'avinguda Diputació de Roda de Ter.Serra ha volgut deixar clar que el municipi té un "índex d'immigració baix" i ha demanat que "s'evitin els discursos xenòfobs" perquè "Roda de Ter és un poble segur". "Volem transmetre un missatge de serenor i tranquil·litat i que no es creï alarma social", ha apuntat el batlle.De fet, Serra ha detallat que l'operació va arrencar després que un dels vigilants municipals de Roda de Ter detectés "indicis de radicalització islàmica" a un dels detinguts i la seva parella. Precisament, els vigilants municipals de tota la comarca d'Osona van participar a un curs de formació que van impartir els Mossos d'Esquadra el passat mes d'abril a Roda de Ter on se'ls va informar que "qualsevol indici que detectessin per trivial o banal que fos el comuniquessin" al cos policial. Això ha permès, segons Serra, "un treball coordinat entre els vigilants i els Mossos que ha culminat en les detencions".El mes de novembre del 2016 una operació de la Fiscalia de l'Audiència Nacional va acabar també amb la detenció d'un veí de Roda de Ter, acusat de formar part d'Estat Islàmic. En aquell cas era un home de nacionalitat marroquina i, segons va informar la policia, estava plenament integrat en l'organització. Tot i que en poc més de quatre mesos hi ha hagut dues operacions contra el jihadisme a Roda de Ter, el batlle ha volgut deixar clar que es tracta de "casos aïllats".

