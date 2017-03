L'actual presidenta del Palau de la Música, Mariona Carulla, ha declarat en el judici per l'espoli de la institució musical que "ningú sabia" quant cobrava el seu expresident i saquejador confés, Fèlix Millet. L'ex-vice presidenta ha detallat que Millet es va fixar els seus suposats incentius salarials "d'esquenes a la gent" perquè no n'hi havia cap previsió estatutària.També ha assegurat que els convenis de col·laboració amb la Fundació Trias Fargas de CDC "no es van esmentar mai a la junta" de l'entitat i que no en va tenir coneixement fins a l'inici de la investigació del cas Palau. De fet, ha especificat que Gemma Montull, ex-directora financera del Palau, presentava els comptes amb "conceptes globals" i que no es detallava el sou de cada persona. Carulla ha explicat que li va arribar a demanar a Montull que presentés millor els comptes, per exemple, amb un "Power Point" però que ella va respondre que amb dir-los de "viva veu" era suficient.Pel que fa a les seves funcions al Palau, Carulla ha afirmat que els seus càrrecs només tenen caràcter "representatiu" i no de "gestió". Per contra, ha determinat que qui manava eren Millet, que aglutinava el càrrec de president amb el de gerent, i la seva mà dreta Jordi Montull. L'actual presidenta ha intentat desmarcar-se de l'època sotmesa a judici explicant que ni tan sols tenia despatx al Palau i que ningú va dubtar dels comptes que presentaven perquè semblaven "correctes" i estaven "auditats".L'exvicepresidenta també ha respost a preguntes del fiscal Emilio Sánchez Ulled que "mai ningú va tenir coneixement o sospita" de les sortides en efectiu de diners del Palau cap a les butxaques de Millet i Montull. "Ningú de la junta de l'Orfeó ni de la Fundació, on hi havia 30 persones, ni ningú del patronat, que eren 120, ni ningú de les entitats públiques", ha reblat.Mentrestant, però, ha recordat que els cors del Palau "estaven descontents" perquè es van retallar les partides destinades a l'escola de cant i "volien treure classes"."Això provocava malestar", ha dit. A continuació, també ha detallat que "es procurava" que els músics i cantaires viatgessin "almenys un cop a l'any" perquè la seva feina no era remunerada. Tanmateix, ha manifestat que "els viatges del cor sempre eren per mínims" amb baixes dietes i en autocar, i, fins i tot, algun es va arribar a anular per una suposada manca de diners.Després de sentir aquestes afirmacions, l'advocat de Millet,Abraham Castro, ha intentat desacreditar el testimoni de Mariona Carulla i ha preguntat per la seva relació amb Gallina Blanca. "La va fundar el meu pare", ha respost. I el lletrat ha seguit: "Un testimoni va dir que New Letter [empresa que suposadament falsificava factures pel Palau] va començar a treballar pel Palau a través del senyor Salvador Oller gràcies a la família Carulla". I ella ha respost: "Em sembla de ciència ficció, em sembla absurd, no sé res d'aquest senyor".Acte seguit, l'advocat de Millet ha preguntat si l'empresa familiar de Carulla ha fet donacions a la Fundació Trias Fargas de l'antiga Convergència, moment en el qual l'acusació particular ha protestat i el tribunal ha considerat que la pregunta no era pertinent. El lletrat però s'ha queixat que "l'acusació particular no vol que es coneguin els fets" perquè volia preguntar "si aquesta senyora sabia que la fundació a la que ella fa donacions rebia diners a través d'un senyor que va arribar al Palau a través de la família Carulla".Castro també ha preguntat si va assistir als casaments de les filles de Millet i si va pagar pel menjar. "Quan un va convidat a un casament no sol pagar", ha dit amb sopresa Carulla després de comentar l'anècdota que en el casament de Laila Millet li van "robar" el moneder.Les declaracions d'aquest dimecres han començat amb els agents dels Mossos d'Esquadra que van participar en la investigació del cas Palau i de l'escorcoll a la institució musical. El primer en declarar ha estat un sotsinspector que ha detallat que diverses empreses que van fer factures a l'entitat per justificar les seves despeses tenien un "perfil econòmic pla". "No feien declaracions fiscals, no tenien activitat, no tenien treballadors", ha assegurat.Després d'ell, un caporal ha recordat que en el registre del Palau es van detectar una caixa forta de l'entitat en una oficina de Caixa Catalunya. Quan la van obrir, van trobar uns 1,8 milions d'euros en bitllets de 500. Segons ha especificat, 1,5 milions estaven en feixos ben ordenats, mentre que la resta estaven en quatre sobres a nom de "Millet fill", Elisabet Barberà, secretària de l'expresident del Palau, Fundació del Palau i un altre en blanc.Al principi de la sessió d'aquest dimecres, la defensa de Millet ha renunciat a citar com a testimoni l'exdirigent de Convergència i cofundador del partit, Miquel Roca Junyent. Roca estava citat per al proper 21 d'abril.D'altra banda, el tribunal ha dispensat d'assistir al judici dos empresaris acusats de falsificar factures i que van confessar haver cobrat despeses de CDC al Palau, Juan Antonio Parra i Miguel Gimenez Salinas. La defensa de Jordi Montull també va fer aquesta petició en la sessió del dilluns però està a l'espera que el tribunal valori el seu informe mèdic.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)