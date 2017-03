Una setantena de militants de la CUP han signat un manifest en contra dels pressupostos de la Generalitat que està previst que s'aprovin aquest dimecres amb el suport de dos vots de la formació pel seu caràcter "neoliberal" i contrari als interessos de les classes populars. Sota el nom de "Crit d'alerta a l'esquerra independentista", els signants avisen que aquest suport als comptes és un "canvi de rumb" i un possible "no retorn" tot dient que "vincular les polítiques econòmiques neoliberals al dret a l'autodeterminació" és una "aposta perdedora" que "impedirà ampliar la base social independentista" de les classes populars. També creuen que Junts pel Sí ha "sotmès la formació" amb el seu "xantatge" i que això deixa l'organització "molt debilitada" en el seu paper per garantir el referèndum unilateral per la independència.

En el manifest, els militants de la CUP expressen la preocupació per la decisió de l'organització de validar els pressupostos de la Generalitat. "Pensem que aquesta decisió pot suposar un canvi de rumb en l'estratègia d'Unitat Popular" en el sentit que, a la pràctica, "pot representar la subordinació de la lluita per la transformació social en clau socialista i feminista a la lluita per l'alliberament nacional". En aquest sentit, alerten que en aquest "canvi d'estratègia" hi ha faltat un "debat profund" i s'ha pres com a resultat de "decisions tàctiques esperonades per la voràgine de la lluita institucional" així com "els focus i la pressió mediàtica partidista".Per altra banda, alerten que aprovar aquests pressupostos neoliberals pot ser "un punt de no retorn" per al projecte polític de la formació, perquè entenen que l'agenda política ha quedat "supeditada" en aquest moment concret a la de l'"independentisme transversal". Entenen que s'ha acceptat "el xantatge de pressupostos a canvi d'un referèndum sense garanties" i que això els ha portat a renunciar no només a punts centrals del seu programa, sinó fins i tot a la "raó de ser com a organització".Per molts, afegeixen al manifest, es tracta d'una "renúncia tàctica", però subratllen que, "al capdavall, no deixa de ser una renúncia que pot tenir costos molt importants".En el text, també es diu que diversos sectors de la CUP veuen aquesta aprovació com un "greu pas enrere de l'autodefensa popular" on els preocupa el "qüestionament de moltes de les lluites actives" a les quals "estan arrelats" i que entenen que són la "base per transformar d'arrel el sistema polític i econòmic".És per això que reclamen "redreçar les prioritats estratègiques i polítiques" de la CUP perquè, si no, no es podrà seguir treballant "en aquestes lluites de la mateixa manera que s'ha vingut fent fins ara".Per altra banda, afirmen que no és sostenible "la dissociació entre pràctica i discurs polític que suposa aprovar aquests pressupostos a la vegada que la formació els critica en el seu discurs públic" i subratllen que "els fets, pesen molt més que les paraules".

