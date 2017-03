Ple mogut al Parlament per l'aprovació dels pressupostos. Les forces unionistes -Ciutadans, PSC i PP- han mantingut una discussió amb la presidenta de la cambra, Carme Forcadell, per la forma utilitzada per validar els comptes després que els lletrats i el secretari general de la cambra redactessin una nota en la qual advertien que la validació dels comptes - amb referències explícites al referèndum - comportaria "ignorar" les resolucions del Tribunal Constitucional (TC). La nota adverteix als grups de Junts pel Sí, la CUP i Catalunya Sí que es Pot (CSQEP) -que havien presentat esmenes al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries , que qüestionava la disposició addicional 31- que aprovar els comptes contradiu la interlocutòria que suspèn el referèndum. Per aquest motiu, l'oposició ha reclamat suspendre el ple, reunir la mesa i la junta de portaveus, i sol·licitar un informe exhaustiu als lletrats del Parlament. Forcadell ha prioritzat la votació dels pressupostos, i només ha admès programar una reunió posterior de la junta de portaveus.La discussió s'ha produït després que Forcadell concedís uns minuts als grups per estudiar el document dels lletrats abans de pronunciar-se. Ciutadans, PSC i PP havien exigit una reunió d'urgència de la mesa, rebutjada en tot moment per la presidenta del Parlament. Després d'una aturada de cinc minuts, el ple s'ha reprès amb la intervenció dels grups. És en aquest moment quan Forcadell ha fet cas omís de les peticions de les forces unionistes -que demanaven un informe dels serveis jurídics de la cambra- i ha iniciat la votació dels pressupostos, que inclouen partides per celebrar el referèndum La nota dels lletrats del Parlament que ha alterat la sessió es refereix a la interlocutòria del Tribunal Constitucional del 14 de febrer, que va anul·lar la resolució sobre el referèndum aprovada al debat de política general. Els pressupostos de la Generalitat s'han vist envoltats per una polèmica legal des que el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) va considerar inconstitucional la inclusió de la disposició addicional número 31, i l'oposició ja es prepara per dur-los al TC un cop siguin aprovats gràcies a dos vots favorables de la CUP.El primer grup que ha intervingut en el torn de paraula ha estat la CUP. Anna Gabriel, diputada del grup parlamentari dels cupaires, ha estat l'encarregada de defensar l'esmena que el seu grup presentarà per blindar el referèndum. "Gràcies, lletrats, per democratitzar la cambra", ha destacat Gabriel, que ha insistit que l'advertiment "no afegeix res de nou". "Assumim que el procés democràtic contravé els límits que imposa el TC", ha ressaltat la diputada anticapitalista, que ha desafiat la resta de grups a posicionar-se a favor de la "repressió" de l'Estat o bé a favor "dels que fem política".En nom de CSQEP, Joan Coscubiela, ha avançat que el seu grup mantindrà l’esmena que va presentar. Coscubiela ha recordat que la voluntat del seu grup amb l'esmena era "mantenir el compromís amb el referèndum", fer possible les partides per celebrar-lo si es compleixen els requisits que reclamen i "fer cas" al Consell de Garanties Estatutàries. El portaveu de CSQEP ha reclamat, però, que seria "bo" que "el Parlament es respectés a si mateix". Per això, ha sol·licitat a Forcadell que actuï com a presidenta. "Necessitem a la presidenta de presidenta, no de màrtir", ha comentat Coscubiela.El president del grup de Junts pel Sí, Jordi Turull, ha recordat que el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries és "preceptiu i no vinculant", mentre que les notes rebudes dels lletrats "no són ni preceptives ni vinculants". "Això és el Parlament de Catalunya, no una sala de vistes", ha insistit, i ha defensat, per tant, que és "una institució sobirana per prendre les seves decisions", mentre que la "inviolabilitat dels diputats" avala les seves accions i votacions a la cambra. D'aquesta manera, ha anunciat que Junts pel Sí retira la seva esmena, que intentava afegir una previsió de recursos per al referèndum pactat, però per votar a favor de les de Catalunya Sí que es Pot -en el mateix sentit- i de la CUP -que blinda la despesa per al referèndum unilateral-.El vicepresident Oriol Junqueras, en una breu intervenció, ha destacat que hi ha dos drets a protegir, que és el de vot i inviolabilitat dels diputats "d'acord amb l'Estatut d'Autonomia". "El projecte de llei es manté", ha destacat Junqueras.Carlos Carrizosa, portaveu parlamentari de Ciutadans, ha assegurat que tant la mesa com el Govern poden estar "incorrent en responsabilitats" amb la votació de les esmenes relacionades amb el referèndum. "L'executiu pot estar traspassant el Rubicó", ha destacat Carrizosa, en referència a un presumpte punt de no-retorn pel que fa a les conseqüències legals del procés. "Això d'avui és el cant del cigne del procés", ha apuntat el portaveu parlamentari dels liberals. José María Espejo-Saavedra, vicepresident del Parlament per part de Ciutadans, ha exigit una reunió de la mesa, però Forcadell ha insistit que no pertoca en la mesura que el ple és "l'òrgan suprem" de la cambra.El diputat del PP Santi Rodríguez ha lamentat que es produeix una "vulneració de drets dels diputats de manera massa sovintejada", en relació també a l'avís dels lletrats relativa a la primera petició de Junts pel Sí de reformar el reglament del Parlament . "No els agrada tant la resolució de la Comissió de Venècia? Llegessin-se-la, especialment l'apartat que diu que les resolucions del TC s'han de complir", ha ironitzat seguidament, després de recordar que una sentència de l'alt tribunal obliga a frenar els passos cap al referèndum. En aquest sentit, ha afirmat que és "absolutament intolerable que s'aprofiti la paraula pública i la projecció pública dels escons per menysprear la tasca dels lletrats del Parlament", i ha alertat que "les responsabilitats" del que pugui passar "no són dels lletrats, ni del govern espanyol, ni del TC, sinó d'aquells que provoquen que passi el que passa", en referència a eventuals sentències i inhabilitacions a qui es mantingui ferm amb el procés.El líder del PSC, Miquel Iceta, també ha demanat l’”auxili” dels lletrats abans d’afrontar la votació dels pressupostos. “Un informe jurídic és absolutament imprescindible”, ha recalcat el primer secretari dels socialistes catalans després de conèixer la nota confeccionada pels lletrats. "Volem un informe dels lletrats sobre el més important que votarà aquest Parlament des del 1980", ha insistit el dirigent del PSC. Al seu parer, el ple no pot desatendre el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries. Iceta ha fet una crida a complir amb el "funcionament correcte de les institucions catalanes".

