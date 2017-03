El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reclamat aquest dimecres en la sessió de control al Parlament que el Senat tingui la mateixa "sensibilitat" que el Parlament Europeu a l'hora d'escoltar els plans de la Generalitat per fer el referèndum . "Espero que es faci tot el possible per tal de poder pronunciar la conferència el dia 24 d'abril a la cambra baixa", ha destacat Puigdemont, que ha trobat una "ocurrència" la proposta del PP de comparèixer a la comissió de comunitats autonòmes del Senat.Xavier García Albiol, cap de files del PP, ha mostrat la seva "alegria" per la petició de Puigdemont. "Vostè és espanyol, encara que no ho sàpiga", ha determinat Albiol, que ha tornat a retreure al president la seva absència a la conferència de líders autonòmics que es va celebrar al Senat a mitjans de gener. "Li reservarem un seient a primera fila", li ha dit irònicament Puigdemont, que ha deduït de la pregunta d'Albiol que tant ell com Oriol Junqueras i Raül Romeva podran explicar-se a la cambra baixa espanyola."Li demano que per respecte assisteixi al Senat, digui el que consideri oportú i actuï d'una vegada per totes com el president de tots els catalans", ha determinat el dirigent popular, que ha dit -un cop més- que el procés sobiranista "no porta enlloc" perquè el que "desitja la majoria és prioritzar el que interessa a la majoria".El líder dels socialistes catalans, Miquel Iceta, ha recalcat al Govern que el camí del referèndum està "condemnat al fracàs". Iceta ha exposat que veu "dificilíssima" la negociació sobre una consulta vinculant i ha instat Puigdemont a centrar-se en els 45 punts presentats al govern espanyol sense prioritzar el referèndum. El president de la Generalitat ha raonat que l'executiu del PP està fent "xantatge" a la Generalitat si es nega a negociar el finançament en Rodalies o centres especials de treball si Catalunya no renuncia a posar les urnes. Puigdemont ha recalcat que "no és de rebut" que l'independentisme hagi de renunciar a les seves "idees" per aconseguir que l'Estat compleixi els seus compromisos.Puigdemont ha lamentat que la setmana que ve, quan serà fora del país per un viatge oficial, el president espanyol, Mariano Rajoy, tingui programat venir a Catalunya per fer anuncis del qual el Govern no en té coneixement.Inés Arrimadas, cap de files de Ciutadans, ha assegurat -un cop més, com el PP- que el procés està naufragant, i ha posat com a exemple el Titanic. "El seu vaixell ha xocat amb la realitat", ha destacat Arrimadas, que ha insistit que el Govern està cercant "salvavides" a Madrid. "No faran cap referèndum, estan enganyant els independentistes de bona fe", ha destacat la dirigent liberal, que ha deixat clar que no permetran que l'executiu els "arrossegui" en el seu presumpte "naufragi".Puigdemont li ha respost que la feina es farà en divuit mesos, tal com estava previst, i ha apuntat que el Govern està compromès amb el dret a decidir perquè és un "dret europeu".El president del grup de Catalunya Sí que es Pot, Lluís Rabell, ha reclamat que el Govern compleixi les prop de 1.200 esmenes que l'oposició incorporarà als pressupostos, malgrat l'oposició de Junts pel Sí i, en especial, la recuperació del compromís amb una despesa de 1.600 euros per plaça en les escoles bressol. I és que, segons ha lamentat, és “esperpèntic” que afirmi ja que “desobeirà allò que vota el Parlament”. De fet, assegura que “els pressupostos tant se'ls en fot”, atès que ha governat amb uns “pressupostos prorrogats que Oriol Junqueras ha pogut gestionar a còpia de transferències i generació de crèdit com ha volgut; no ha pogut cohesionar la majoria parlamentària”, tal com va detallar Nació Digital.Tot i això, Puigdemont li ha demanat un “exercici de responsabilitat”, ja que no veu “seriós” que s'usin esmenes als pressupostos “”com a pèls de plàtan per veure si el Govern ensopega”, ja que complir aquestes podria costar fins a 6.000 milions, segons els càlculs de l'executiu. Així mateix, ha ironitzat que Rabell podria fer també un “exercici d'obediència” en votar “uns pressupostos que incorporen les seves esmenes”. Sigui com sigui, mentre no aconsegueixi majories alternatives per impulsar mesures com la reforma fiscal que la coalició d'esquerres propugna, ha demanat que “respectin la majoria que surti d'aquest Parlament amb la forma que surti”.La sessió de control ha arrencat amb una pregunta de la CUP sobre la gestió de l'aigua, i Puigdemont ha defensat que opta per "tots els models". "L'aigua és un bé comú, un dret humà, i el seu Govern se situa cada vegada més a prop de l'opacitat", ha destacat Mireia Boya, diputada anticapitalista, que ha reclamat recuperar la "sobirania" sobre els recursos hídrics del país. Boya ha preguntat, en el torn de rèplica, si l'aigua serà un bé públic en un estat independent, i Puigdemont ha considerat que és un "dret universal". "Hi ha diverses maneres de posar a l'abast de la població aquest bé públic", ha ressaltat."Presumir que només la gestió pública és eficient i que la gestió privada és ineficient resulta una falsedat", ha destacat el president de la Generalitat, que ha negat l'existència de cap "transvasament encobert" cap a Barcelona. Ha dit, això sí, que hi ha hagut gestions per abastir poblacions que fins ara havien de rebre cisternes. "El 97% de la població rep aigua sanejada", ha destacat Puigdemont.

