La consellera de Presidència, Neus Munté, i la diputada del PPC, Andrea Levy, s’han retret mútuament els nomenaments dels directors de TV3 i TVE. La diputada popular ha preguntat al Govern el procediment seguit per a escollir i nomenar Vicent Sanchis com nou director de TV3, pregunta a la que Munté ha respost que s’han seguit els procediments marcats a la llei. Levy ha acusat el Govern d’”instrumentalitzar” la televisió pública catalana i d’escollir un director que “s’ha manifestat clarament dient que el ‘cas Palau’ era contra Catalunya i contra Convergència”. Munté ha negat les acusacions i ha recriminat que el director de TVE escollit va ser “cap de comunicació d’Alícia Sànchez Camacho”.Levy ha considerat que al Govern “no li agradava” l’anterior director de TV3 i han volgut imposar un “règim de silenci” sobre casos com el del Palau de la Música. Ha afegit que no és “casualitat” que coincideixen alguns posicionaments que es poden sentir a les emissores públiques amb els que després fan els consellers i ha assegurat que el que fa la televisió pública és “repartir propaganda ideològica”. Per tot això, ha dit que molts catalans han “desintonitzat” i ha dement al nou director que tingui en compte la pluralitat de Catalunya. “Si sintonitzessin amb ella les coses anirien millor”, ha dit.Munté ha respost que els que han de sintonitzar són els membres del PP perquè ha defensat que TV3 és “plural” i líder d’audiència competint amb cadenes que tripliquen el seu pressupost. Ha esperat que la diputada “no intenti dir als ciutadans quina televisió han de veure” i ha plantejat que el problema que veuen els populars és que no es comparteix el “pensament únic que intenta imposar”.En resposta a la denúncia d’instrumentalització, Munté ha recordat que el nou director de la televisió pública espanyola, Eladio Jareno, “va ser el cap de comunicació d’Alícia Sánchez Camacho”. “Els que han de sintonitzar són vostès, els que han de parlar amb coneixement de causa són vostès”, ha asseverat.

